مصر توقع اتفاقية إغلاق مالي لمحطة شمسية مع «سكاتك» النرويجية

قال مجلس الوزراء المصري: إن مصر وقعت أمس اتفاقية إغلاق مالي مع شركة سكاتك النرويجية لحلول الطاقة المتجددة لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة واحد جيجاوات، ما سيسمح للمشروع بالانتقال إلى مرحلة البناء. وأضاف مجلس الوزراء في بيان أن المشروع يتضمن استثمارات تبلغ 600 مليون دولار.

كما وقعت الحكومة اتفاقية لشراء الطاقة تتعلق بمشروع طاقة رياح بقدرة 900 ميجاوات يجري تطويره في خليج السويس مع شركة سكاتك. وتقدر الاستثمارات في المشروع بنحو مليار دولار.

وتهدف مصر إلى أن تسهم الطاقة المتجددة في توفير 42 % من توليد الكهرباء بحلول 2030.