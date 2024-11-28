«فيتش» تؤكد تصنيف العراق عند «B-» بنظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف العراق عند «B-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعكس اعتماده الكبير على السلع الأساسية وضعف الحوكمة وارتفاع مستوى المخاطر السياسية.

وتتوقع الوكالة أن يتسع عجز الموازنة العراقية إلى 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، من 2 بالمئة في 2023، وإلى متوسط ​​12.4 بالمئة خلال الفترة 2025-2026.

وتتوقع الوكالة ارتفاع نسبة الدين الحكومي العراقي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 47.7 بالمئة بحلول نهاية عام 2024، ليصل إلى 56.5 بالمئة بحلول 2026 مع زيادة اقتراض الحكومة لتمويل العجز المرتفع.