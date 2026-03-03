السعودية تشتري 794 ألف طن من القمح في مناقصة

قالت الهيئة العامة للأمن الغذائي، وهي الجهة الحكومية الرئيسة المسؤولة عن مشتريات الحبوب في السعودية، أمس، إنها اشترت نحو 794 ألف طن من القمح في مناقصة دولية. ويتجاوز هذا الكمية المطلوبة في المناقصة البالغة 655 ألف طن. وذكرت الهيئة أنه تم شراء الكميات للشحن للمملكة بين شهري مايو ويوليو. والقمح المشترَى قمح صلد بنسبة بروتين 12.5%.
وذكرت الهيئة أن مناطق المنشأ المتاحة كانت الاتحاد الأوروبي ومنطقة البحر الأسود وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا، مع إتاحة خيار تحديد المنشأ للبائعين. وقال متعاملون إنهم يتوقعون أن يأتي جزء كبير من المشتريات من روسيا، إلى جانب بعض المصادر في البحر الأسود بما في ذلك رومانيا.
وذكر أحد المتعاملين الأوروبيين أن «الكمية المشتراة أعلى بقليل من الكمية المطلوبة في المناقصة، وربما يكون للصراع في الشرق الأوسط دور في ذلك. لكن هذه الزيادة الطفيفة تشير على ما يبدو إلى عدم وجود قلق مبدئي كبير بشأن تأثير القتال على الإمدادات على المدى المتوسط». وفي مناقصتها السابقة في 19 يناير، اشترت الهيئة ما يقدر بنحو 907 آلاف طن من القمح الصلد.