السعودية تشتري 794 ألف طن من القمح في مناقصة

قالت ​الهيئة العامة للأمن الغذائي، وهي الجهة ‌الحكومية ​الرئيسة المسؤولة عن مشتريات الحبوب في السعودية، أمس، إنها اشترت نحو 794 ألف طن من القمح في مناقصة دولية. ويتجاوز هذا الكمية ⁠المطلوبة في المناقصة البالغة 655 ألف طن. وذكرت الهيئة أنه تم شراء الكميات للشحن للمملكة بين ‌شهري مايو ويوليو. والقمح المشترَى قمح صلد بنسبة بروتين 12.5%.

وذكرت الهيئة أن مناطق المنشأ المتاحة ‌كانت الاتحاد الأوروبي ومنطقة البحر الأسود ‌وأمريكا الشمالية وأمريكا ‌الجنوبية وأستراليا، مع إتاحة خيار تحديد المنشأ للبائعين. وقال ​متعاملون إنهم ‌يتوقعون ​أن يأتي جزء كبير ⁠من المشتريات من روسيا، إلى جانب بعض المصادر في البحر الأسود ​بما ⁠في ⁠ذلك رومانيا.

وذكر أحد المتعاملين الأوروبيين أن «الكمية المشتراة أعلى بقليل من الكمية المطلوبة في المناقصة، ⁠وربما يكون للصراع في الشرق الأوسط دور في ذلك. لكن هذه الزيادة الطفيفة تشير على ما يبدو إلى عدم وجود قلق مبدئي ‌كبير بشأن تأثير القتال على الإمدادات على المدى ​المتوسط». وفي مناقصتها السابقة في 19 يناير، اشترت الهيئة ما يقدر بنحو 907 آلاف طن من ​القمح الصلد.