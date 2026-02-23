مصر تبحث آلية متكاملة لتطوير تكنولوجيا الحفر وزيادة إنتاج النفط والغاز





عقد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس كريم بدوي، اجتماعاً مع ممثلي شركات التكنولوجيا والخدمات العالمية العاملة في مصر، لمتابعة الخطوات التنفيذية لإعداد آلية متكاملة لتطوير تكنولوجيا الحفر وتنمية الحقول.

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ الخطة الخمسية الهادفة إلى زيادة الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي.

وأكد الوزير أن الوزارة أحرزت تقدماً ملحوظاً في إعداد نماذج تعاقدية وفنية جديدة تتمتع بمرونة تسمح باستيعاب التكنولوجيات الحديثة، في مقدمتها الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي. وأوضح أن هذه النماذج تستهدف تحفيز الشركاء الأجانب على التوسع في تطبيق تقنيات الحفر والإنتاج المتطورة، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات، وتقليل عدد الآبار، وتعظيم معدلات الإنتاج.

ووجّه بدوي ببدء دراسة احتياجات الحقول المنتجة حالياً بصورة فورية، وتحديد متطلباتها التكنولوجية بدقة، مع التركيز على التوسع في تقنيات الحفر الأفقي وعمليات التكسير الهيدروليكي، مشدداً على أهمية تحديث وإتاحة البيانات الجيولوجية بشكل مستمر لضمان تحقيق أفضل النتائج.

من جانبهم، أكد ممثلو الشركات العالمية أن التركيز على تقنيات التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي، بالتوازي مع توفير بيانات جيولوجية دقيقة، يمثل نقلة نوعية في منظومة تنمية الحقول، معربين عن استعدادهم لتقديم أحدث الحلول التكنولوجية التي أثبتت كفاءتها عالمياً في تعزيز إنتاجية الآبار وتحسين الجدوى الاقتصادية للمشروعات.