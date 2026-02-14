760 مليون دولار أرباح اتصالات المغرب في 2025

قالت «اتصالات المغرب»، أمس، إن ​صافي أرباحها قفز إلى 6.969 مليارات درهم (760 مليون دولار) عام 2025. وارتفع صافي ⁠الأرباح 288% عن 2024، عندما انخفضت الأرباح بسبب دفع 6.368 مليارات درهم لمشغل منافس هي (‌وانا) أو «إنوي» في إطار التسوية بشأن تقاسم الشبكة المحلية، التي تتطلب من المشغل المهيمن أن يمنح مزودي الخدمة الآخرين إمكانية الوصول إلى شبكة الألياف التي يشغلها.

وباستثناء هذه التكلفة انخفض صافي الربح المعدل 4.9% إلى 5.649 مليارات درهم، حيث استثمرت اتصالات المغرب 25.​6% من إيراداتها في طرح ​شبكة الجيل الخامس في ⁠المغرب.

وقالت الشركة: إن قاعدة عملائها ​نمت ⁠3.6% إلى 77 مليون عميل، مدفوعة بالتوسع في فروعها الأفريقية، التي يتم تسويقها تحت العلامة التجارية «موف ⁠أفريقيا»، في حين ظلت قاعدة عملائها المغاربة مستقرة عند 22 مليون عميل.

وقالت اتصالات المغرب: إنها ستدفع توزيعات أرباح 4 دراهم للسهم ، بإجمالي 3.5 مليارات درهم. والشركة المدرجة في بورصة الدار ‌البيضاء وبورصة يورونكست باريس، مملوكة 53% لشركة إي آند الإماراتية و22% للمملكة المغربية. وإلى جانب المغرب، تعمل المجموعة في بنين وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والغابون وساحل العاج ومالي وموريتانيا والنيجر وتوغو.