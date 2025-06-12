منصة بينانس تتيح تداول العملات المشفرة للسوريين

قالت منصة بينانس لتداول العملات المشفرة، الخميس، إنها ستسمح للمستخدمين في سوريا بالتداول في هذه العملات، ومنها بتكوين، وذلك بعد قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على سوريا الشهر الماضي.

وأضافت بينانس، أكبر منصة في العالم لتداول العملات المشفرة، أن السوريين سيكون لهم كامل الحق في الوصول لمنتجاتها وخدماتها، التي تشمل أكثر من 300 نوع من الرموز المشفرة والعملات المستقرة المربوطة بالدولار أو بعملات أخرى.

وذكرت بينانس أن الليرة السورية يمكن الآن استخدامها لشراء وبيع عملات مشفرة على المنصة.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي بشكل مفاجئ عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، التي تولت فيها حكومة يقودها إسلاميون السلطة بعد إطاحة بشار الأسد في ديسمبر.

وقال ترامب إنه اتخذ هذا القرار بطلب من السعودية، التي قادت جهود رفع العقوبات عن دمشق.

ويأمل قادة سوريا الجدد بتحقيق تقدم سريع في الخدمات العامة، بما يشمل خدمات إتاحة الإنترنت بعد حرب أهلية دامت أكثر من 13 عاماً، وبعد عقوبات غربية مفروضة منذ عقود.