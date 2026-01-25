الشركة السورية للبترول تتسلم أولى شحنات النفط من حقلي العمر والتنك

وصلت إلى محطة الشركة السورية للبترول في مدينة بانياس، اليوم الأحد، أولى شحنات النفط الخام المنقولة براً من حقلي "العمر" و"التنك" في ريف دير الزور بعد إعادتهما إلى الخدمة الإنتاجية.

وقالت الشركة السورية للنفط، في بيان صحفي اليوم، إن "الشحنة شملت 20 صهريجاً تم تفريغ محتوياتها في الخزانات المخصصة بمصفاة بانياس، تحت إشراف الكوادر الفنية للشركة".

واضافت أن وصول هذه الشحنة يعد علامة فارقة، فهي الأولى من نوعها منذ استعادة الدولة السيطرة على الحقول النفطية الشرقية، وتأتي في إطار الجهود المبذولة لإعادة تأهيل البنى التحتية وتعزيز الإنتاج المحلي.

وبدأت الشركة السورية للبترول، أمس السبت، ضخ الغاز الخام من حقول جبسة في الحسكة إلى معمل غاز الفرقلس بريف حمص بضغط 35 بار، في خطوة مهمة لتعزيز الإنتاج وتأمين الغاز المخصص لتوليد الكهرباء.

وبيّنت الشركة، في بيان صحفي، أن معدل الضخ يبلغ نحو مليون و200 ألف متر مكعب يومياً، ويتم نقل الغاز عبر محطتي كونا ومركدة، بما يسهم في دعم استقرار منظومة الطاقة الكهربائية وتحسين الواقع الخدمي.

وكانت الشركة أعلنت بدء استخراج ونقل النفط من الحقول المحررة إلى المصافي بجهود وطنية، وذلك ضمن خطة مدروسة تصل الشركة السورية للبترول إلى مستوى إنتاجٍ جيد خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر.