السورية للبترول: بدء استخراج النفط من الحقول المُسترجعة من "قسد" ونقله لمصافي حمص وبانياس

باشرت الشركة السورية للبترول عمليات استخراج النفط من الحقول المُسترجعة حديثاً من "قسد" ونقله إلى مصفاتي حمص وبانياس ضمن خطة متكاملة لإعادة هذه الحقول إلى العمل.

وأكد مدير الاتصال المؤسساتي في الشركة السورية للبترول صفوان شيخ أحمد لـ "سانا"، اليوم السبت أن الأعمال الجارية تهدف إلى إعادة الحقول إلى وضعها الفني عند لحظة تحريرها، متوقعاً أن يصل الإنتاج خلال أربعة أشهر إلى نحو 100 ألف برميل نفط يومياً ما سينعكس إيجاباً على منظومة الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني.

ويأتي ذلك بعد أن أعاد الجيش السوري مؤخراً بسط سيطرته على عدد من الحقول النفطية في محافظتي الرقة ودير الزور حيث جرى تسليمها إلى الشركة السورية للبترول تمهيداً لإعادة تأهيلها ووضعها مجدداً في العملية الإنتاجية.