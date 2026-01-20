مصر تطرح أراضي محورية بالقاهرة لجمع 25 مليار جنيه في فبراير

تستهدف مصر جمع أكثر من 25 مليار جنيه (527 مليون دولار تقريباً) من طرح أراضٍ مطلة على المحاور والطرق الرئيسية في شرق وغرب القاهرة، ضمن خطة حكومية لتعظيم العائد من أصول الدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية العمرانية، بحسب مسؤول حكومي.

وأوضح المسؤول أن وزارة الإسكان انتهت من حصر نحو 150 فداناً تمهيداً لطرحها على المستثمرين المحليين والدوليين خلال فبراير المقبل، لإقامة أنشطة تجارية وترفيهية وإدارية في مدن الشيخ زايد والسادس من أكتوبر غرب العاصمة، والقاهرة الجديدة شرقها.

يبلغ متوسط سعر المتر المربع المستهدف للطرح نحو 40 ألف جنيه (قرابة 844 دولاراً)، مع تفاوت الأسعار وفق الموقع وطبيعة الاستخدام، بحسب المسؤول، الذي أشار إلى تخصيص عدد من القطع المميزة في مدينة الشيخ زايد لإقامة معارض سيارات ومشروعات خدمية وتجارية، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ورفع القيمة الاستثمارية للمدينة.

ويأتي الطرح في سياق مساعٍ أوسع لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في البلاد. ووفق بيانات صادرة عن وزارة التخطيط، زادت نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمار المنفذ لتبلغ 66% من الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026، ما يعكس تكثيف دور القطاع الخاص في الاستثمار.