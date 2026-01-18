ليبيا تخفض قيمة الدينار 14.7% في ثاني إجراء خلال أقل من عام

أعلن ⁠مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد خفض قيمة ‌الدينار بنسبة 14.7% ليصبح سعر صرفه 6.3759 دنانير مقابل الدولار، في ثاني تعديل من نوعه للعملة في أقل من عام، ⁠مرجعاً القرار إلى الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وتأتي الخطوة في أعقاب تخفيض قيمة العملة ⁠بنسبة 13.3% في أبريل 2025، والذي حدد سعر الصرف عند 5.5677 دنانير للدولار.

وعزا ​المصرف في بيان القرار الأخير ​إلى الآثار السلبية للانقسامات ​السياسية المستمرة، وتراجع عائدات النفط بسبب انخفاض أسعار ‌الخام العالمية، ‌والتحديات ⁠الاقتصادية المستمرة. وتشمل التحديات غياب ميزانية عامة موحدة للدولة وتنامي الإنفاق العام.

وتشهد ليبيا حالة من عدم ​الاستقرار ​منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011 وأدت إلى ‍انقسام البلاد في عام 2014 بين فصيلين أحدهما في الشرق والآخر في الغرب. ويحكم كل فصيل إدارة مختلفة.

وتكافح الدولة الغنية بالنفط من ‍أجل تحقيق الاستقرار في اقتصادها والحفاظ على تدفقات ثابتة للإيرادات في ظل تقلبات إنتاج النفط وأسعاره، الذي يمثل ركيزة اقتصادها.