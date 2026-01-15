"ميرسك" للشحن تعود إلى الإبحار في قناة السويس

قالت شركة ميرسك الدنمركية للشحن البحري الخميس إنها ‌ستستأنف الإبحار في البحر الأحمر وقناة السويس لخدمتها التي تربط الشرق الأوسط والهند بالساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وأضافت الشركة في بيان "قررت شركة ميرسك تطبيق عودة هيكلية إلى مسار عبور قناة السويس لجميع رحلات ⁠خدمة " إم.إي.سي.إل"، موضحة أن ذلك جزء من نهج تدريجي ستطبقه على أسطولها.

وتدرس شركات الشحن العودة إلى ممر قناة السويس الحيوي بين ⁠آسيا وأوروبا بعد مرور أكثر من عامين على بدء تغيير مسار سفنها إلى مسار حول أفريقيا عقب هجمات جماعة الحوثي في اليمن على سفن في ​البحر الأحمر.

وقالت ميرسك ​الاثنين إن إحدى سفنها اختبرت هذا المسار بعد أن عزز اتفاق ‌وقف إطلاق النار ‌في غزة ⁠الآمال في عودة حركة الشحن إلى طبيعتها.

ويبدأ تطبيق هذا التغيير على خدمة إم.إي.سي.إل مع انطلاق رحلة بحرية من ميناء صلالة ​العماني في ​26.

وتعتبر قناة السويس أسرع طريق يربط أوروبا بآسيا.

ووفقا لبيانات كلاركسونز ريسيرتش، كان يمر عبر القناة ‍نحو 10 % من التجارة البحرية العالمية قبل هجمات الحوثيين. وساهم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في عودة حركة الملاحة في البحر الأحمر ‍إلى طبيعتها.