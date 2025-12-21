كوريا الجنوبية.. شركة اتصالات تعوّض 58 من ضحايا تسلل إلكتروني

أكدت وكالة حماية المستهلك في ‌كوريا الجنوبية اليوم الأحد أنها ستأمر شركة إس.كيه تيليكوم بتعويض 58 مستخدما رفعوا دعوى جماعية ضد الشركة ⁠بسبب واقعة تسلل إلكتروني حدثت في الآونة الأخيرة.

وقالت الوكالة إنها قررت في اجتماع عُقد ⁠يوم الخميس أن تأمر الشركة بدفع 100000 وون (67 دولارا) لكل مشترك على هيئة نقاط ​نقدية وخصومات على فواتير الهاتف ​المحمول.

وفي أغسطس الماضي، تم تغريم الشركة 134 ‌مليار وون ‌بعد ⁠أن تعرضت أكبر شركة اتصالات للهاتف المحمول في البلاد لاختراق أمني إلكتروني هذا العام أدى ​إلى ​تسريب بيانات أكثر من 20 مليون مستخدم.

وقالت الوكالة إنها ستطلب ‍من الشركة اتخاذ خطوات لتعويض جميع الضحايا، وستبلغ التكلفة الإجمالية حوالي 2.3 تريليون وون.

وقالت الوكالة إنها سترسل ‍إخطارا بالأمر إلى الشركة في أقرب وقت ممكن، ويجب على الشركة الرد في غضون 15 يوما من استلامه.