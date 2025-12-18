الدولار يحافظ على مكاسبه وسط ترقب قرارات بنوك مركزية

حافظ الدولار على مكاسبه أمام نظرائه الرئيسيين اليوم الخميس وسط ترقب الأسواق لقرارات البنوك المركزية في كل من بريطانيا ومنطقة اليورو واليابان.

وظل الجنيه الإسترليني متراجعا بعد انخفاض غير متوقع في التضخم في المملكة المتحدة، مما دعم توقعات خفض بنك إنجلترا للفائدة.

ومحا الين جزءا من خسائر الجلسة السابقة مع بدء اجتماع سيستمر يومين لبنك اليابان، ومن المتوقع أن يسفر عن رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة عقود.

ولم يشهد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات من بينها الين واليورو تغيرا يذكر عند 98.35 بعد ارتفاعه 0.2 بالمئة في الجلسة السابقة. وارتفع الين 0.2 بالمئة مقابل الدولار إلى 155.45 بعدما تراجع 0.6 بالمئة أمس الأربعاء.

ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر عن 1.1743 دولار، واستقر الجنيه الإسترليني أيضا عند 1.3373 دولار بعد انخفاضه 0.4 بالمئة في اليوم السابق.

وتتوقع الأسواق بنسبة مئة بالمئة تقريبا أن يخفض بنك إنجلترا الفائدة ربع نقطة اليوم الخميس بعد بيانات التضخم الضعيفة لشهر نوفمبر. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة ثابتة عندما يجتمع اليوم الخميس.

وفي آسيا، يكاد يكون من المؤكد أن بنك اليابان المركزي سيرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.75 بالمئة من 0.5 بالمئة في اجتماع السياسة النقدية الذي ينتهي غدا الجمعة.

وسجل الدولار الأسترالي 0.6600 دولار منخفضا 0.1 بالمئة في التعاملات المبكرة. وجرى تداول الدولار النيوزيلندي عند 0.5763 دولار بانخفاض 0.20 بالمئة ومتجاهلا إلى حد كبير البيانات التي تظهر عودة الاقتصاد النيوزيلندي إلى النمو في الربع الثالث.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، ارتفعت عملة بتكوين 0.3 بالمئة إلى 86240.24 دولارا، وزادت إيثر 0.6 بالمئة إلى 2835.64 دولارا.