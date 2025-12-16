المناطق الأعلى عائداً إيجارياً في دبي

يشهد سوق الإيجارات في دبي توسّعاً لافتاً، مدفوعاً بالنمو السكاني القوي وتزايد الطلب من المقيمين الجدد والموظفين الدوليين، الأمر الذي جعل العائد الإيجاري أحد أهم المؤشرات التي يتابعها المستثمرون عند اختيار مواقع الشراء، وخلال العام 2025، برزت مجموعة من المناطق كأفضل الوجهات من حيث العائد على الاستثمار، مستفيدة من مزيج يجمع بين أسعار شراء مناسبة وطلب إيجاري مرتفع واستقرار في نسب الإشغال.

ووفقاً لأحدث بيانات «دوبيزل» التي زودت بها «البيان»، تصدّرت داماك لاجونز قائمة أعلى المناطق في دبي من حيث العائد الإيجاري للفلل، مما يعكس تحولاً واضحاً في توجهات المستثمرين نحو المجتمعات السكنية المتكاملة ذات الأسعار التنافسية.

أما على مستوى الشقق، فقد احتلت ذا غاردنز المركز الأول كأعلى منطقة تحقق عوائد إيجارية في دبي، مستفيدة من قاعدة طلب قوية من المستأجرين الباحثين عن أسعار مناسبة ومساحات سكنية عملية، ويمثل الموقع الاستراتيجي للمنطقة بالقرب من المراكز التجارية ومحطات المترو عاملاً رئيسياً في ارتفاع معدلات الإشغال ومستويات العائد.