الذهب يرتفع وسط توقعات بخفض جديد للفائدة في يناير

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مدعومة بتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في يناير كانون الثاني، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف الرئيسية التي من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، بينما تحوم الفضة بالقرب من المستويات القياسية التي سجلتها الأسبوع الماضي.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.1 بالمئة ليصل إلى 4304.92 دولارات للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 01:03 بتوقيت جرينتش. وفي المقابل، استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 4333.20 دولارا. وقفز الذهب بأكثر من 64 بالمئة هذا العام، محطما عددا من الأرقام القياسية ليصبح أحد أفضل الأصول أداء في عام 2025.

وتراجع الدولار إلى قرب أدنى مستوى له في شهرين في بداية جلسة التداول الآسيوية اليوم الثلاثاء. وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي في تصويت شهد انقساما، لكنه أشار إلى احتمال توقفه عن إجراء المزيد من التخفيضات وسط استمرار التضخم وتوقعات غير مؤكدة بشأن الوظائف. ويتوقع المستثمرون بنسبة 76 بالمئة حاليا أن يقرر المجلس خفضا آخر بنفس النسبة في اجتماعه في يناير كانون الثاني، في حين يتوقع بعض المتداولين إجراء تخفيضين وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.ئي.

ومن المتوقع أن يقدم تقرير الوظائف غير الزراعية هذا الأسبوع المزيد من الأدلة على مسار سياسة الاحتياطي الاتحادي .

وسيصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم الثلاثاء تقريري التوظيف المجمعين اللذين طال انتظارهما لشهري أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني، لكن سيغيب عنهما عدد من التفاصيل الرئيسية بعد أن حال الإغلاق الحكومي دون جمع بيانات، بما في ذلك معدل البطالة لشهر أكتوبر تشرين الأول.

ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الارتفاع وسط أسعار الفائدة المنخفضة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 63.60 دولارا للأونصة. وكانت قد سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 64.65 دولارا يوم الجمعة قبل أن تغلق على انخفاض حاد. وصعدت الفضة بنسبة 121 بالمئة منذ بداية العام بفضل تقلص المخزونات والطلب الصناعي القوي وإدراجها في قائمة المعادن الهامة في الولايات المتحدة. وزاد البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 بالمئة إلى 1797 دولارا، بينما فقد البلاديوم 0.3 بالمئة ليسجل 1561.94 دولارا للأونصة.