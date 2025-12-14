الكويت.. سعر النفط العادل حالياً بين 60 و68 دولاراً للبرميل





قال وزير النفط الكويتي طارق الرومي، اليوم الأحد، إن الكويت ترى أن نطاق سعر النفط الخام بين 60 و68 دولاراً للبرميل عادل في ظل ظروف السوق الحالية.

وقال الرومي: «نرى السعر العادل ما بين 60 و80 دولاراً للبرميل».

وأضاف: «كنا نتوقع بقاء الأسعار على الأقل على ما هي عليه، إن لم تكن أفضل، لكن فوجئنا بهبوطها».

وأدلى الوزير بتلك التصريحات على هامش الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» المنعقد في الكويت.

ومن جهة أخرى قال طارق الرومي للصحفيين، اليوم الأحد، إن الكويت تبحث عن شريك لمجمع البتروكيماويات المزمع إنشاؤه في الدقم في سلطنة عمان، لكنها مستعدة للمضي قدماً في المشروع مع السلطنة إذا لم يتم العثور على مستثمر.

وقال: «نبحث عن شريك لمشروع البتروكيماويات في سلطنة عمان، وسوف نمضي بالمشروع مع مسقط إن لم نجده».

وكانت مجموعة أوكيو العمانية الحكومية للطاقة قد ذكرت أنها تجري محادثات مع شركاء محتملين جدد للمشروع، بعد انسحاب شركة سابك السعودية.