السيطرة على النقود.. دور الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تحريك الاقتصاد

تستخدم البنوك المركزية أدوات عدة للتحكم في حجم النقود المتداولة في الاقتصاد، والمعروف بالمعروض النقدي. وبالرغم من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يمكنه إصدار المزيد من النقود لزيادة المعروض النقدي، فإن هذه الطريقة لا تطبق عملياً في الولايات المتحدة، فمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي هو الجهة المسؤولة عن إدارة البنك، ويلزم من قبل الكونغرس بتحقيق أهداف «العمالة القصوى، واستقرار الأسعار، وأسعار الفائدة المعتدلة على المدى الطويل»، ثم فإن مسؤولية البنك تشمل السيطرة على التضخم وإدارة أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل، وتحقيق أهدافه من خلال التحكم في كمية النقود المتداولة.

ويؤثر الفيدرالي في أسعار الفائدة عبر مراقبة وتغيير نطاق سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، وهو السعر الذي تقرض فيه البنوك احتياطياتها لبعضها البعض لليلة واحدة. وعادة ما يتم تحديد نطاق 25 نقطة أساس، مثل 5.25% - 5.50%، ما يساعد في الحفاظ على معدل فعال مرغوب للأموال الفيدرالية.

المعدل الفعال هو متوسط موزون لحجم القروض بين المؤسسات المالية، ويؤثر في جميع الأسعار الأخرى، بما في ذلك قروض البنوك وبطاقات الائتمان، وبالتالي في الإنفاق والادخار وتدفق النقود في الاقتصاد.

في الماضي، كان الفيدرالي يؤثر في المعروض النقدي من خلال تعديل متطلبات الاحتياطي، أي المبالغ التي تلزم البنوك بالاحتفاظ بها مقابل الودائع. حالياً، لم يعد الفيدرالي يفرض على البنوك الاحتفاظ بالاحتياطيات، بل أصبحت أداة السياسة النقدية الرئيسية هي الفائدة على الاحتياطيات البنكية.

من خلال دفع الفائدة على أي احتياطيات تحتفظ بها البنوك، يحدد البنك مستوى دعم معيناً للأسعار ويمنع انخفاض سعر الأموال الفيدرالية كثيراً عن الحد الأدنى. وتشجع هذه الأداة البنوك على الاحتفاظ بالنقد أو استخدامه في الإقراض وفقاً للطلب على القروض ومستوى الفائدة، ما يضيف أو يخصم من المعروض النقدي.

ويحدد سعر الفائدة على هذه القروض الحد الأعلى لنطاق سعر الأموال الفيدرالية، وتراوح هذه القروض عادة حتى 90 يوماً، فعند خفض (أو رفع) سعر الخصم، يزيد (أو يقل) حجم السيولة المتاحة للنظام المصرفي، ما يؤثر في المعروض النقدي في الاقتصاد.

ويجري الفيدرالي اتفاقيات البيع والشراء العكسية، حيث يبيع الفيدرالي ورقة مالية لمؤسسة مالية ثم يشتريها في اليوم التالي بسعر أعلى، ويُستخدم سعر هذه الاتفاقيات لتحديد الحد الأدنى لسعر الأموال الفيدرالية، وفي جوهرها تسحب هذه الصفقات الأموال من الاحتياطيات، أي أنها تقلل السيولة في النظام النقدي.

وفي عمليات السوق المفتوح، يشتري أو يبيع الفيدرالي سندات حكومية مثل سندات الخزانة، ما يمكن أن يؤثر في حجم النقود المتداولة. قبل عام 2008، كانت عمليات السوق المفتوح الأداة الرئيسية للبنك للتحكم في المعروض النقدي: شراء السندات يزيد النقد المتاح للبنوك، وبيعها يقلل منه. اليوم تُستخدم هذه العمليات أساساً لضمان توافر مستوى احتياطيات كافٍ للتحكم في سعر الأموال الفيدرالية.

لماذا يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة؟

عندما يسخن الاقتصاد ويزداد التضخم مع ارتفاع أسعار المستهلك، يتدخل الفيدرالي لتبريد الاقتصاد برفع الفائدة. ارتفاع الفائدة يجعل الاقتراض أكثر كلفة، ما يقلل من الإنفاق والنشاط الاقتصادي، وبالتالي يقل التضخم.

ما هي السياسة النقدية الأمريكية؟

هي التفويض الممنوح للفيدرالي من الكونغرس لدعم العمالة القصوى، واستقرار الأسعار، وأسعار الفائدة المعتدلة على المدى الطويل. يستخدم البنك أدواته النقدية لتطبيق هذه السياسة.

ويمتلك الفيدرالي أدوات متعددة لتنفيذ السياسة النقدية والتأثير في المعروض النقدي، أبرزها:

- تعديل الفائدة المدفوعة على الاحتياطيات البنكية.

- تغيير سعر الخصم على القروض قصيرة الأجل للبنوك.

- ضبط سعر الريبو العكسي الليلي للودائع المؤقتة.

من خلال زيادة أو خفض المعروض النقدي، يهدف الفيدرالي إلى الحفاظ على استقرار الأسعار، وأسعار فائدة معتدلة، وتعزيز العمالة القصوى.