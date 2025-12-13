«سبيس إكس» ترفع تقييمها إلى 800 مليار دولار









تمضي «سبيس إكس» قدماً في صفقة بيع أسهم داخلية، ما يقيم الشركة المصنعة للصواريخ والأقمار الصناعية، المملوكة لإيلون ماسك، بنحو 800 مليار دولار، في خطوة تمهد لما قد يصبح أكبر طرح عام أولي في التاريخ. وفي رسالة داخلية، اطلعت عليها «بلومبرغ»، قالت الشركة إنها تستعد لاحتمال الطرح العام في 2026، بهدف تمويل وتيرة إطلاق هائلة لصاروخها التجريبي «ستارشيب»، ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الفضاء، وقاعدة على سطح القمر.

وبحسب المذكرة الموجهة إلى المساهمين من المدير المالي بريت جونسِن، بلغ سعر السهم في أحدث طرح ثانوي 421 دولاراً، أي ما يقرب من ضعف سعر 212 دولاراً للسهم، الذي سجل في يوليو، عند تقييم 400 مليار دولار. ويتجاوز هذا التقييم الرقم القياسي السابق البالغ 500 مليار دولار، الذي سجلته «أوبن إيه آي» المالكة لـ «تشات جي بي تي» في أكتوبر، ما يجعل «سبيس إكس» مجدداً، الشركة الخاصة الأعلى قيمة في العالم. وإذا قرر ماسك المضي قدماً في الطرح العام، فسيكون ذلك مشروعاً لافتاً جديداً، لكنه سيعتمد على تنفيذ سلسلة من الخطط الطموحة وعالية المخاطر خلال السنوات المقبلة.

كانت «بلومبرغ» قد أفادت في وقت سابق، بأن «سبيس إكس» تمضي في خطط طرح، قد تسعى من خلاله إلى جمع أكثر بكثير من 30 مليار دولار، في صفقة قد تصبح الأكبر على الإطلاق. وتستهدف الشركة، التي يقودها ماسك، تقييماً يصل إلى نحو 1.5 تريليون دولار لكامل أعمالها، ما سيضعها قرب القيمة السوقية التي حققتها «أرامكو» السعودية خلال طرحها القياسي في 2019. لكن توقيت الطرح العام والتقييم المرتبط به، لا يزالان غير مؤكدين، وقد تقرر الشركة عدم المضي قدماً، بحسب ما جاء في رسالة جونسن. ولم يرد ممثل عن «سبيس إكس»، المعروفة رسمياً باسم «سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز كورب»، على طلب للتعليق.