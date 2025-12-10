«فيتش»: بنوك الإمارات تتأهب لنمو قوي

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تسجل البنوك الإماراتية والسعودية نمواً في الإقراض المصرفي، على خلفية الظروف الاقتصادية القوية، كما رجحت أن تسجل المؤسسات المقرضة في المنطقة أرباحاً إيجابية في العام المقبل رغم التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة، كما توقعت الوكالة أيضاً الاتجاه الإيجابي نفسه لجودة أصول البنوك وسيولتها. وقالت فيتش: «ستحافظ البنوك على ربحية سليمة بشكل عام رغم التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة، وجودة أصول مستقرة، وسيولة صحية، واحتياطات رأسمالية كافية، لمواجهة مخاطرها».

وأكدت الوكالة أنه لدى معظم البنوك في المنطقة مخاطر تعثر منخفضة إلى معتدلة، وتمتلك ثلثا المؤسسات المقرضة، التي راجعتها «فيتش» تصنيفاً ائتمانياً عالي الجودة أو تصنيفات ائتمانية للقدرة على الوفاء بالالتزامات بدرجة استثمارية. وتعود درجات الأمان الممنوحة للبنوك بشكل كبير جزئياً إلى الدعم السيادي المتصور، كما أن الجدارة الائتمانية المستقلة للمقرضين تعد عاملاً مهماً.