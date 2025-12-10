استقرار النفط مع تراجع مخاوف الإمدادات وترقب محادثات السلام الأوكرانية

استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء عقب انخفاضها بنحو واحد في الجلسة السابقة، بعد أن حدت المخاوف من تجاوز العرض الطلب من المكاسب، بينما يترقب المستثمرون التقدم المحرز في محادثات السلام الروسية الأوكرانية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 62.05 دولارا للبرميل عند الساعة 02:41 بتوقيت جرينتش. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.38 دولارا للبرميل، مرتفعا 13 سنتا، أو 0.2 بالمئة.

وفي حين يتجه سوق النفط نحو فائض متوقع، أشارت مذكرة صادرة عن بنك (آي.إن.جي) إلى أن الإمدادات الروسية لا تزال تشكل خطرا.

وقال (آي.إن.جي) "على الرغم من أن أحجام الصادرات النفطية الروسية المنقولة بحرا تحافظ على مستويات جيدة، فإن هذه البراميل تواجه صعوبة في إيجاد مشترين"، مضيفا أن إنتاج النفط الروسي سيبدأ بالتراجع إذا لم يتسن العثور على مشترين.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده وشركاءها الأوروبيين سيقدمون قريبا للولايات المتحدة "وثائق مُنقحة" بشأن خطة سلام لإنهاء الحرب مع روسيا، وذلك بعد جهود دبلوماسية مكثفة على مدى أيام.

ويمكن أن يؤدي اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على الشركات الروسية، مما قد يُتيح زيادة في إمدادات النفط المقيدة.

وفي غضون ذلك، ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أنها تتوقع أن يحقق إنتاج الولايات المتحدة من النفط رقما قياسيا أعلى هذا العام مما كان متوقعا، إذ رفعت توقعاتها لعام 2025 بمقدار 20 ألف برميل ليصل متوسطه إلى 13.61 مليون برميل يوميا.

ومع ذلك، خفضت الإدارة توقعاتها لإجمالي الإنتاج في 2026 بمقدار 50 ألف برميل إلى 13.53 مليون برميل يوميا.