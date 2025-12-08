انكماش اقتصاد اليابان في الفترة من يوليو إلى سبتمبر

أفادت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين بأن اقتصاد البلاد انكمش بمعدل سنوي قدره 3ر2% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، حيث تأثرت الصادرات بتأثير رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية كما انخفضت الاستثمارات العامة.

ويترجم الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لليابان، أو القيمة الإجمالية لسلعها وخدماتها، إلى انخفاض فصلي بنسبة 6ر0%، ويمثل تعديلا مخفضا عن البيانات الأولية التي صدرت الشهر الماضي، والتي أظهرت انخفاضا قدره 8ر1% بمعدل سنوي، أو 4ر0% على أساس ربع سنوي، وفقا لمكتب مجلس الوزراء.

ويظهر المعدل السنوي ما كان سيحققه الاقتصاد إذا استمر المعدل نفسه لمدة عام.

وانخفضت الصادرات بنسبة 2ر1% في هذا الربع مقارنة بالربع السابق، دون تغيير عن الرقم الأولي، بينما انخفض الاستثمار السكني الخاص بنسبة 2ر8%، وهو أقل بقليل من الانخفاض البالغ 4ر9% الذي لوحظ في البيانات السابقة.

وفرض ترامب رسوما جمركية أعلى على الواردات من العديد من البلدان في وقت سابق من هذا العام.

ففي سبتمبر، خفضت الولايات المتحدة الرسوم الإضافية على جميع الواردات اليابانية تقريبا إلى 15% من خطة سابقة لرسوم جمركية بنسبة 25%. وتعتبر الرسوم الجمركية على السيارات ضربة خطيرة للاقتصاد الياباني. ووعدت اليابان باستثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، في خطوة توفيقية أعلن عنها خلال مفاوضات الرسوم الجمركية.

ويقول المحللون إن الانخفاض في الاستثمار السكني الخاص الذي لوحظ في الربع من يوليو إلى سبتمبر كان يرجع أساسا إلى مراجعات قانون البناء في اليابان التي تسببت في انخفاض حاد في عمليات البدء بالبناء من وقت سابق من هذا العام.