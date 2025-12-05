بعد خسارة 70 مليار دولار.. زوكربيرغ يعترف بالفشل

كشفت تقارير أن شركة ميتا ستُخفّض ميزانية ميتافيرس بنسبة تصل إلى 30% لعام 2026، مما يُشير إلى احتمال تحوّلها عن رؤيتها الطموحة للواقع الافتراضي بعد تكبّدها خسائر تجاوزت 70 مليار دولار. تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تُضاعف فيه الشركة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، مُستثمرةً بكثافة في بنيته التحتية واستقطاب المواهب.

ويبدو أن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، أدرك أخيرا أن أحد أكبر رهانات الشركة (الميتافيرس) لم يحقق النجاح المتوقع. يتعلق الأمر أيضًا بالتقنية التي دفعت الشركة لتغيير اسمها؛ ففي عام 2021، وبعد 17 عامًا من العمل باسم فيسبوك، أطلقت الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام وواتساب وأوكولوس اسم "ميتا".

ووفقًا لتقرير بلومبيرغ، من المتوقع أن تخفض ميتا ميزانية مختبرات الواقع بنسبة تصل إلى 30%، ضمن تخطيطها السنوي لعام 2026، بعد سلسلة اجتماعات في هاواي الشهر الماضي.

تعمل وحدة الميتافيرس على تطوير سماعات الواقع الافتراضي وشبكات التواصل الاجتماعي القائمة على الواقع الافتراضي، وتشمل أجهزتها سماعات كويست للواقع المختلط، ونظارات ذكية بالإضافة إلى نظارات الواقع المعزز القادمة. ومع ذلك، واجهت ميتا صعوبة في تسويق رؤيتها لعالم ميتافيرس غامر، خصوصا خارج شريحة مجتمع الألعاب.

ويشير المحللون إلى أن الخطوة تعكس ضعف الاهتمام بمنتجات مثل منصة Horizon Worlds الخاصة بالواقع الافتراضي الاجتماعي، فضلاً عن الأجهزة نفسها، سواء على مستوى الصناعة أو بين المستخدمين العاديين.

لقد تكبدت رؤية زوكربيرغ نحو الميتافيرس خسائر تجاوزت 70 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية، إلا أن أسهم الشركة ارتفعت بنسبة 4% بعد الإعلان، مما خفف من قلق المستثمرين بشأن رهان الرئيس التنفيذي.

وعلق كريج هوبر من شركة Hopper Research Partners: "خطوة ذكية، لكنها متأخرة. يبدو أنها محاولة لمواءمة التكاليف مع توقعات الإيرادات التي لم تتحقق كما توقعت الإدارة سابقًا."

تتكون مختبرات الواقع الافتراضي من وحدة الميتافيرس ووحدة الأجهزة القابلة للارتداء، وتشير التقارير إلى أن المسؤولين التنفيذيين يدرسون تخفيض وظائف الواقع الافتراضي، وقد تشمل التخفيضات تسريح موظفين في يناير.

ويأتي هذا التقرير في وقت تسعى فيه ميتا لتعزيز مكانتها في سباق الذكاء الاصطناعي بوادي السيليكون، بعد أن واجه نموذجها "لاما 4" استجابة ضعيفة. خصصت الشركة ما يصل إلى 72 مليار دولار لإنفاق رأس المال هذا العام، وأعادت تنظيم جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي تحت مظلة مختبرات الذكاء الخارق، ويقود زوكربيرج شخصيا حملة استقطاب مكثفة للمواهب وعروض للشركات الناشئة، مع التواصل المباشر عبر واتساب برواتب بملايين الدولارات. وقد أشعل هذا التوظيف الكبير حرب المواهب في وادي السيليكون.

في الشهر الماضي، أعلنت ميتا عن استثمار 600 مليار دولار في البنية التحتية والوظائف في الولايات المتحدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما في ذلك مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي. كما أعلنت انضمام المصمم المخضرم آلان داي، من آبل، لقيادة استوديو إبداعي جديد داخل Reality Labs يركز على التصميم والأزياء والتكنولوجيا، ويقدم تقاريره إلى أندرو بوسورث، كبير مسؤولي التكنولوجيا في ميتا.

وقال زوكربيرج في منشور على موقع ثريدز: "ندخل حقبة جديدة ستغير فيها نظارات الذكاء الاصطناعي والأجهزة الأخرى طريقة تواصلنا مع التكنولوجيا ومع بعضنا البعض. مع هذا الاستوديو الجديد، نركز على جعل كل تفاعل مدروسًا وبديهيًا ومصممًا لخدمة الناس."