صعود مؤشرات الأسهم الآسيوية قبيل محادثات التجارة بين واشنطن وبكين

ارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الاثنين، قبيل الجولة الثانية من محادثات التجارة بين واشنطن وبكين، والتي من المقرر أن تعقد في وقت لاحق من اليوم في لندن.

وارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 1ر1% ليصل إلى 09ر38137 نقطة، بعدما أعلنت الحكومة انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 2ر0 % في الربع الأول من عام 2025.

وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 9ر1% ليصل إلى 52ر2865 نقطة.

وارتفعت الأسواق الصينية رغم إعلان الحكومة تباطؤ الصادرات خلال مايو الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 8ر4 %، مقارنة بالعام الماضي، ومقارنة بارتفاع بأكثر من 8% في أبريل الماضي. كما تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنحو 10%، مقارنة بالعام الماضي.

كما أعلنت الصين تراجع أسعار المستهلكين بنسبة 1ر0% خلال مايو الماضي، مقارنة بالعام الماضي، مما يعد انكماشا للشهر الرابع على التوالي.

وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 4ر1 % ليصل إلى 64ر24119 نقطة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 4ر0 % ليصل إلى 13ر3397 نقطة.

وأُغلقت سوق الأسهم الأسترالية بسبب عطلة رسمية.

وأغلقت الأسهم الأمريكية، الجمعة الماضي، على ارتفاع، عقب صدور تقرير أفضل من المتوقع عن سوق العمل الأمريكي.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1% ليصل إلى 36ر6000 نقطة.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1% ليصل إلى 87ر42762 نقطة، كما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 2ر1% ليصل إلى 95ر19529 نقطة.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الاثنين، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بواقع 3 سنتات ليصل إلى 55ر64 دولارا للبرميل، كما تراجع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط، بواقع 5 سنتات ليصل إلى 42ر66 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 42ر144 ينا يابانيا من 85ر144 ينا، فيما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1422ر1 دولار من 1399ر1 دولار.