المؤشر نيكاي الياباني يرتفع 1.23% بفضل مكاسب شركات التكنولوجيا

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني بأكثر من واحد بالمئة اليوم الخميس محققاً مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، إذ اقتفت أسهم قطاع التكنولوجيا الياباني ذات الثقل أثر نظيراتها في وول ستريت.

وصعد المؤشر نيكاي 1.23% إلى 50167.1 نقطة، ليغلق فوق المستوى الرئيسي البالغ 50 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 17 نوفمبر. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.23% إلى 3368.57 نقطة.

وقال شوتارو ياسودا محلل السوق لدى طوكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري «رفعت أسهم التكنولوجيا وول ستريت خلال الليل، واقتفت السوق اليابانية أثر ذلك اليوم».

ومددت وول ستريت مكاسبها أمس الأربعاء بفضل انتعاش أسهم شركات التكنولوجيا وتزايد احتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر وهو ما جعل المستثمرين يقبلون على الشراء في اليوم السابق لعطلة عيد الشكر.

وفي اليابان، تقدم سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في مجال التكنولوجيا 3.57% محققاً مكاسب للجلسة الثانية على التوالي.

ارتفعت الأسهم الأخرى ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي وقفز سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 4.88 بالمئة، وزاد سهم شركة طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صناعة الرقائق 3.24 بالمئة.

وأضافت هذه الأسهم الثلاثة مجتمعة 461 نقطة إلى المؤشر نيكاي الذي ارتفع 608 نقاط اليوم الخميس.

وصعدت أسهم البنوك بفضل الرهانات المتزايدة على رفع بنك اليابان لسعر الفائدة الشهر المقبل. وكسب سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية واحداً بالمئة. وقفز سهم مجموعة ياماجوتشي المالية 10% بعد أن أعلنت المجموعة المصرفية الإقليمية عن إعادة شراء أسهم.