عروض «الجمعة البيضاء» تنعش المبيعات بتخفيضات 90%

تشهد المراكز التجارية ومنافذ البيع في الأسواق ومحال البيع بالتجزئة ازدحاماً شديداً من المتسوقين في مختلف إمارات الدولة للاستفادة من عروض (الجمعة البيضاء) التي بدأت منذ منتصف الشهر في بعض المراكز التجارية، وسط توقعات باستمراريتها حتى الجمعة الأخيرة من الشهر وعطلة «عيد الاتحاد»، حيث بلغت التخفيضات 90% مقارنة بالأسعار العادية.

وفي دبي شهدت مراكز التسوّق توافد آلاف الزوار على مولات الإمارات، دبي فستيفال سيتي، ابن بطوطة، وافي، دبي مارينا مول، ودبي مول، وغيرها، كما توافد آلاف المتسوقين على الأسواق الأخرى في المدينة، وفي أبوظبي توافد الزوار على مولات الخالدية، والمارينا، وديرفيلدز، والوحدة، وياس، وأبوظبي مول، كما نجحت مراكز التسوق والمحلات الكبرى في مختلف إمارات الدولة في استقطاب الآلاف من المقيمين للاستفادة من التخفيضات.

مبيعات التجزئة

وقال محمد خليفة المهيري، رئيس جمعية الإمارات لحماية المستهلك لـ«البيان»: تشهد دولة الإمارات خلال شهري نوفمبر وديسمبر ارتفاعاً ملحوظاً في مبيعات التجزئة نتيجة العروض الموسمية وتنزيلات (الجمعة البيضاء) والاحتفالات الوطنية والدينية، الأمر الذي يتطلب جهداً إضافياً في الرقابة والتوعية. وتابع: تقوم جمعية حماية المستهلك بدور كبير ومهم خلال هذه الفترة من خلال متابعة الأسواق والتأكد من التزام المنشآت التجارية بالأنظمة واللوائح، ومنع أي ممارسات تضليلية أو رفع غير مبرر للأسعار. كما تكثّف الجمعية جهودها في توعية المستهلكين بحقوقهم وطرق الشراء الآمن، بما يضمن حصول الجميع على تجربة تسوق عادلة وموثوقة. ونؤكد استمرار تعاوننا مع الجهات المعنية للحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلك.

عطلة العيد الوطني

وأكد ناندا كومار، مدير التسويق والاتصال المؤسسي لمجموعة لولو لـ«البيان»، أن عروض (الجمعة الكبرى) الترويجية بدأت في منتصف نوفمبر وتستمر حتى عطلة العيد الوطني في فروع لولو بمختلف إمارات الدولة. وأشار إلى وجود تخفيضات بنسبة تتجاوز 70% في جميع مراكز اللولو للتسوق. وأضاف أن المراكز التجارية استقبلت آلاف المتسوقين للاستفادة من العروض على الإلكترونيات والملابس والأزياء والعطور والهدايا والأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ والتلفزيونات والهواتف المحمولة. كما نقدم عروضاً خاصة ترويجية على المبيعات عبر الإنترنت. وأوضح أن مراكز التسوق تشهد إقبالاً واضحاً خلال هذا الوقت من العام، وسط توقعات باستمرار النشاط الكبير خلال الأسابيع القادمة وخاصة يوم الجمعة المقبل الذي يشهد نشاطاً وزخماً، مشيراً إلى أن العروض والتنزيلات التي تم طرحها دفعت المستهلكين إلى زيادة عمليات الشراء، وتعزيز نمو الحركة التجارية. وأكد وجود حالة انتعاش في الأسواق التجارية، وسط توقعات بنمو كبير في المبيعات.

الأجواء الجميلة

وأكد أحمد إبراهيم من مجموعة «أدكووب» لـ«البيان»، أن الطقس والأجواء المناخية في الإمارات شتوية مشمسة وجميلة، ومع هذه الأجواء الجميلة ينطلق المتسوقون إلى المراكز التجارية. وأضاف أن مراكز التسوق والمولات تشهد إقبالاً كبيراً خلال هذه الفترة من كل عام، بسبب عروض (الجمعة البيضاء)، أو (الجمعة السوداء)، أو (الجمعة الكبرى)، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن ترتفع مستويات الإنفاق مقارنة بالأيام العادية، بسبب العروض الترويجية والخصومات الموسمية. وقال: تتميز دولة الإمارات بتنظيم مهرجانات التسوق التي تسهم في إنعاش المبيعات، حيث يذهب المتسوقون إلى المحلات ومراكز البيع وإلى المطاعم، وتكثر عمليات الخروج للترفيه والتمتع بالأجواء الجميلة. وكل ذلك بالطبع يسهم في انتعاش البيع بالتجزئة وخاصة المواد الغذائية، وبالتالي زيادة المبيعات.

تسوق واحتفالات

وقال نبيل السكوتي، المدير العام لديرفيلدز مول لـ«البيان»: نستعد لتقديم تجربة تسوق واحتفالات استثنائية مع موسم الخصومات هذا العام، حيث بدأنا العروض الخاصة يوم 18 نوفمبر، مع تخفيضات مذهلة تصل إلى 90% على مجموعة واسعة من الماركات المميزة. وتابع: تستمر حملة «التخفيضات الكبرى» على مدار الأسابيع المقبلة إلى جانب العروض الرائعة، ويقدّم ديرفيلدز مول سلسلة من الفعاليات المميزة في الحديقة، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بأجواء شتوية ممتعة مع الأنشطة الترفيهية والألعاب التي تناسب الأطفال والكبار على حد سواء. وقال: نحن ملتزمون بتقديم تجربة فريدة لكل زائر. موسم الخصومات هذا العام ليس مجرد تخفيضات، بل فرصة لتجربة التسوق والترفيه والاحتفال مع العائلة والأصدقاء.