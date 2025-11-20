«كيه كيه أر» تسعى لجمع 15 مليار دولار لأحدث صندوق استثمار خاص آسيوي

تسعى «كولبيرج كرافيس روبرتس KKR» العالمية لإدارة الأصول البديلة لجمع استثمارات بقيمة 15 مليار دولار أمريكي في صندوقها الخامس للاستثمار الخاص في آسيا، وفقاً لما ذكره ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، في ما يُعد من أكبر عمليات جمع الأموال من هذا النوع في المنطقة.

أفادت المصادر، التي رفضت جميعها الكشف عن هويتها لسرية المعلومات، أن شركة الاستثمار الخاص العالمية بدأت تسويق الصندوق للمستثمرين هذا الأسبوع.

وأضافوا أن الحجم النهائي للصندوق قد يتجاوز الهدف بناءً على استجابة السوق. وقال أحد المصادر إن «كيه كيه أر» ستواصل التركيز على قطاعات تشمل المستهلك، والعلوم الحيوية، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والقطاع الصناعي.

انتعاش النشاط

وشهد نشاط الاستثمار في الأسهم الخاصة في آسيا انتعاشاً ملحوظاً، حيث سمح تحسن أسواق رأس المال بالتخارج عبر الاكتتابات العامة الأولية، بينما أصبحت الأصول في أسواق مثل اليابان والهند أكثر جاذبية للمستثمرين. وقد تجاوز إجمالي رأس المال المُعاد للمستثمرين من استثمارات KKR في الأسهم الخاصة في آسيا 7.3 مليار دولار أمريكي هذا العام، وفقاً لما أوردته رويترز هذا الشهر.

صرح جو باي، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة الاستثمار العالمية، خلال قمة هونغ كونغ هذا الشهر، بأن نصف رأس مال الاستثمار في الأسهم الخاصة الذي سيُعاد للمستثمرين هذا العام سيأتي من آسيا.

جمعت «كيه كيه أر» 15 مليار دولار أمريكي في صندوقها الرابع للاستحواذ في آسيا عام 2021، وهو أكبر صندوق من نوعه حتى الآن.

وأفادت «كيه كيه أر» في مكالمة أرباح حديثة أن صندوقيها الثالث والرابع في آسيا حققا معدل عائد داخلي إجمالي تجاوز 20%. وقد أعاد الصندوق الرابع 40% من رأس ماله بنهاية سبتمبر.

جني العوائد

أظهرت الإفصاحات العامة أن شركة «كيه كيه أر» باعت مؤخراً حصة قدرها 19.9% في شركة النقل والخدمات اللوجستية اليابانية إلى هيئة البريد اليابانية مقابل حوالي 142 مليار ين (900.6 مليون دولار).

كما حققت الشركة عوائد من بيع سلسلة متاجر السوبر ماركت اليابانية Seiyu مقابل 2.55 مليار دولار، وحصة مسيطرة في شركة JB Chemicals and Pharmaceuticals الهندية مقابل حوالي 1.4 مليار دولار.

وقال أحد المصادر إن «كيه كيه أر» ستُوازن محفظة استثمارات الصندوق الخامس عبر أسواق تشمل اليابان والهند والصين وكوريا الجنوبية وجنوب شرق آسيا.

وكشفت مكالمة الأرباح أن الشركة كانت تمتلك أصولاً مُدارة في آسيا بقيمة حوالي 80 مليار دولار بنهاية سبتمبر.

جمع تمويل كبير

يأتي جمع التمويل الأخير لشركة «كيه كيه أر» لعملية الاستحواذ في أعقاب خطوات مماثلة من نظيراتها العالمية. حصلت شركة EQT السويدية على تعهدات تمويل بقيمة 11.4 مليار دولار أمريكي لصندوقها الجديد المُركّز على عمليات الاستحواذ في آسيا، ومن المتوقع أن ينتهي جمع التمويل قبل نهاية العام ليصل إلى حدّ أقصى قدره 14.5 مليار دولار أمريكي في عام 2026، وفقاً لما أعلنته في يوليو. وتستهدف شركة باين كابيتال جمع 7 مليارات دولار أمريكي على الأقل في صندوقها الآسيوي القادم للاستحواذ، وفقاً لمصادر مُطّلعة على الأمر، بينما تسعى بلاكستون جاهدةً لجمع 10 مليارات دولار أمريكي على الأقل لصندوقها الثالث للاستثمار الخاص في آسيا.

وامتنعت باين كابيتال عن التعليق، بينما لم تُجب بلاكستون فوراً على طلب التعليق.