43 % من الألمان يعارضون خفض ضريبة تذاكر الطيران





أظهرت نتائج استطلاع حديث للرأي انقساماً بين الألمان بشأن خفض ضريبة تذاكر الطيران.

فقد أظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن 43% من الألمان يعارضون خفض ضريبة النقل الجوي، بينما تؤيد نسبة مماثلة هذا الإجراء.

وقال 19% من بين نحو 2400 مشارك في الاستطلاع إنهم «يؤيدون تماماً» الخطة، بينما أبدى 24% تأييداً «إلى حد ما». في المقابل، رفض 23% الخطة «إلى حد ما»، و20% «تماماً».

وتعتزم الحكومة الألمانية، التي تضم التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، خفض ما يعرف بضريبة التذاكر على الرحلات الجوية اعتباراً من 1 يوليو 2026، وهو ما سيكلف دافعي الضرائب نحو 350 مليون يورو. وتأمل الحكومة في أن يؤدي ذلك إلى زيادة عدد الرحلات الجوية وربما أيضاً إلى خفض أسعار تذاكر الطيران. غير أن منتقدين يرون أن هذه الخطوة تشجع على السفر الجوي الضار بالمناخ، وتبعث برسالة سلبية إلى مؤتمر المناخ العالمي المنعقد حاليا في البرازيل.

وبحسب الاستطلاع، يرى 42% من المشاركين أن الحكومة الألمانية لا تبذل جهدا كافيا في مجال حماية المناخ، بينما اعتبر 22% أن الإجراءات الحكومية في هذا المجال مناسبة من حيث الحجم. في المقابل، رأى 23% أن الحكومة تبالغ في جهودها لحماية المناخ، فيما امتنع 13% عن الإدلاء برأيهم.

أجري الاستطلاع خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر الجاري.