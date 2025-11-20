الين يتراجع والدولار يقفز مع تقلص رهانات خفض الفائدة الأمريكية

ارتفع الدولار اليوم الخميس بعد أن حقق أقوى مكاسبه في ستة أسابيع إثر نشر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والذي أدى إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في ديسمبر ، في حين تراجع الين بسبب الرهانات على أن اليابان لن تتدخل على الفور لوقف تدهوره.

ووصل الين إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 157.48 في الجلسة الآسيوية، موسعا بذلك الانخفاض الذي بدأ بعد أن قالت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما إنه لم يكن هناك نقاش محدد بشأن النقد الأجنبي في اجتماع مع محافظ بنك اليابان كازو أويدا.

وانخفض الين بنحو ستة في المئة منذ انتخاب رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي زعيمة لحزبها، على الرغم من ارتفاع عوائد السندات اليابانية في وقت تشعر فيه الأسواق بعدم الارتياح بشأن حجم الاقتراض اللازم لتمويل خططها التحفيزية.

وبعيدا عن اليابان، انخفض كل من اليورو والجنيه الإسترليني والدولار النيوزيلندي والدولار الأسترالي مقابل الدولار بعد أن أظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي لشهر أكتوبر تشرين الأول أن "العديد" من المشاركين استبعدوا بالفعل خفضا في ديسمبر ، في حين رأى "البعض" أن خفض ديسمبر كانون الأول أمر مرجح.

وانخفض اليورو إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.1510 دولار في التعاملات الآسيوية، وكذلك الجنيه الإسترليني الذي نزل إلى 1.3040 دولار.

وتراجع الدولار النيوزيلندي واحدا في المئة ولامس أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 0.5591 دولار أمس الأربعاء مع تباين التوقعات بشأن أسعار الفائدة في نيوزيلندا والولايات المتحدة. واستقر عند 0.5611 دولار اليوم الخميس.

وانحسرت توقعات خفض الفائدة في الولايات المتحدة في ديسمبر إلى أقل من 25 بالمئة بعد أن كانت تعد شبه مؤكدة قبل شهر.

وارتفع مؤشر الدولار 0.5 بالمئة خلال الليل. وكان في أحدث التداولات على ارتفاع 0.15 بالمئة عند 100.25.