جهاز في بيتك يرفع فاتورة الكهرباء.. كيف يستهلك الطاقة دون أن تشعر؟

مع تزايد أسعار الكهرباء، يبحث الكثير من الناس عن تفسيرات سهلة لفواتير الطاقة المرتفعة في منازلهم. وفي الآونة الأخيرة، انتشرت شائعة تقول إن مغناطيسات الثلاجة الزخرفية هي السبب في زيادة استهلاك الكهرباء، حيث يُزعم أنها تضعف أختام الباب أو تعطل الحساسات الداخلية، مما يقلل كفاءة التبريد.

لكن الحقيقة، كما أكدت شركة "Bosch"، واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الأجهزة المنزلية، هي أن هذه المغناطيسات لا تؤثر على استهلاك الكهرباء إطلاقا، ولكن ارتفاع الفاتورة يعود إلى طريقة استخدام الثلاجة نفسها، وظروف تشغيلها، وعمر الجهاز.

المغناطيسات لا علاقة لها بارتفاع الفاتورة

ونفت شركة "Bosch" الشائعات المتعلقة بالمغناطيسات، مؤكدة أن الحقول المغناطيسية الناتجة عنها ضعيفة جدا (أقل من 0.005 تسلا) ولا يمكن أن تؤثر على المكونات الحديدية أو أنظمة التبريد الحرارية للثلاجة.

وبحسب دراسة علمية منشورة عام 2022 في مجلة Applied Physics Reviews أكدت أن الحقول المغناطيسية الموضعية الثابتة أقل من 0.01 تسلا لا تولد تغييرات يمكن اكتشافها في المواد الحديدية أو المكونات الحرارية تحت ظروف التشغيل العادية".

كما أكدت شركة LG في قسم الأسئلة الشائعة أن المغناطيسات على الباب لا تؤثر على استهلاك الكهرباء، عمر الجهاز، أو جودة الطعام، أي أن كل ما تعلقه على باب ثلاجتك من تذكارات أو مغناطيسات سياحية لا يرفع فاتورة الكهرباء، وفقا لموقع " dailygalaxy".

ما الذي يرفع فاتورة الثلاجة فعلاً؟

الثلاجات من أكثر الأجهزة المنزلية استهلاكا للطاقة، حيث تمثل حوالي 5–8% من استهلاك الكهرباء في المنزل. ومع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، تزداد هذه النسبة، خاصة عند استخدام أجهزة قديمة أو غير مُصانة.

أهم الأسباب التي ترفع استهلاك الثلاجة للطاقة:

1. فتح الباب بشكل متكرر: كل مرة يفتح فيها الباب يدخل هواء دافئ، ويضطر الضاغط الداخلي للعمل أكثر لتبريد الثلاجة.

2. وضع الطعام ساخنا مباشرة داخل الثلاجة: هذا يرفع درجة الحرارة الداخلية مؤقتا ويجبر الجهاز على استهلاك طاقة أكبر.

3. تحميل الثلاجة بشكل خاطئ: فرط التخزين أو فراغ الثلاجة يمنع تدفق الهواء بشكل صحيح.

4.إعدادات حرارة منخفضة جدا: البعض يظن أن ضبط الثلاجة على أقل درجة يوفر البرودة، لكنه يزيد استهلاك الكهرباء.

5.تراكم الثلج أو انسداد المكثف: في الثلاجات غير الخالية من التجمد، تراكم الثلج يمكن أن يزيد الاستهلاك بنسبة تصل إلى 30%.

6.موقع الثلاجة: وضعها بالقرب من الأفران، أو تحت أشعة الشمس المباشرة، يجعلها تعمل بجهد أكبر للحفاظ على درجات الحرارة.

شركة Endesa الإسبانية تنصح بوضع الثلاجة في مكان جيد التهوية، مع ترك مسافة 10 سم على الأقل خلف الجهاز لتصريف الحرارة، والحفاظ على الهواء داخلها متداولًا بشكل صحيح.

كيف تخفض فاتورة الكهرباء بذكاء؟

هناك ممارسات بسيطة وفعالة لتوفير الكهرباء دون التضحية بأداء الثلاجة:

•ضبط الثلاجة على 4–6° مئوية والفريزر على -18° مئوية.

•ترك الطعام ليبرد قبل وضعه في الثلاجة.

• تنظيف ملفات المكثف وأختام الأبواب مرتين سنويا.

•عدم فرط تحميل الثلاجة لضمان دوران الهواء.

•مراقبة استهلاك الطاقة باستخدام مقابس ذكية أو مقاييس حرارة رقمية.