الدولار يهبط مع تراجع الاقتصاد الأمريكي والأزمات التجارية

يتجه الدولار نحو خسارة أسبوعية اليوم الجمعة متأثرا بمؤشرات على تراجع الاقتصاد الأمريكي في وقت لم تشهد المفاوضات التجارية بين واشنطن وشركائها التجاريين تقدما يذكر رغم اقتراب الموعد النهائي.

وتترقب الأسواق تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم، بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع هذا الأسبوع والتي أكدت الرياح المعاكسة الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وشهد أداء العملات تقلبات خلال الليل وارتفع معظمها مقابل الدولار في البداية على خلفية تفاؤل بعد أن تحدث ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ هاتفيا لأكثر من ساعة، قبل أن تتقلص بعض المكاسب.

وحصل اليورو على دعم من خطاب يميل للتشديد النقدي للبنك المركزي الأوروبي بعد خفض سعر الفائدة مما أدى إلى ارتفاع العملة الموحدة إلى أعلى مستوى لها في شهر ونصف الشهر عند 1.1495 دولار أمس الخميس.

وصعد في أحدث التعاملات 0.05 بالمئة عند 1.1449 دولار.

ويتوقع نيك ريس رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في مونكس أوروبا خفضا آخر لسعر الفائدة في سبتمبر لتصل الفائدة على الودائع إلى 1.75 بالمئة.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة فقط إلى 1.3583 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات في الجلسة الماضية. ويتجه لتحقيق مكاسب 0.9 بالمئة هذا الأسبوع.

فيما انخفض الين 0.1 بالمئة إلى 143.74 مقابل الدولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، ليستقر عند 98.72 بعد أن سجل أدنى مستوى له في ستة أسابيع أمس الخميس، ويتجه لتكبد خسارة أسبوعية بنسبة 0.7 بالمئة.

وتتجه الأنظار الآن إلى بيانات الوظائف التي ستصدر لاحقا اليوم للحصول على مزيد من المؤشرات بشأن تحركات العملات.

وقال راي أتريل رئيس أبحاث العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني "في ظل كل هذه الضوضاء... ربما كان الضعف الذي شهدناه في البيانات هذا الأسبوع مسؤولا عن هبوط الدولار مقارنة بأي شيء آخر".

ومما يزيد من الرياح المعاكسة للدولار، لا يزال المستثمرون قلقين بشأن المفاوضات التجارية الأمريكية وعدم إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاقات قبل الموعد النهائي في أوائل يوليو.

كما أن المكالمة التي كانت متوقعة للغاية بين ترامب وشي لم تقدم الكثير من الوضوح وسرعان ما تبدد تأثيرها بسبب الخلاف العلني بين ترامب وإيلون ماسك.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.06 بالمئة إلى 0.6512 دولار أمريكي، ومن المقرر أن يحقق مكاسب أسبوعية 1.1 بالمئة.

كما صعد الدولار النيوزيلندي 0.17 بالمئة إلى 0.6048 دولار في طريقة لمكاسب أسبوعية 1.1 بالمئة.