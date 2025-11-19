ارتفاع الين وتذبذب الدولار مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن من موجة البيع العالمية

استعاد الين الياباني توازنه، وتذبذب الدولار الأمريكي بين المكاسب والخسائر مقابل معظم العملات الرئيسية في تداولات متقلبة في آسيا اليوم الأربعاء، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب وسندات الخزانة بعد موجة بيع عالمية استمرت لأيام في الأسهم.

ارتفع الين بنسبة 0.1% بعد أن سجل أدنى مستوى له في تسعة أشهر مقابل الدولار أمس الثلاثاء، وبلغ آخر سعر له 155.37 ين مقابل الدولار.

تذبذب مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، مع استقطاب سندات الخزانة الأمريكية طلبات شراء، حتى في ظل تزايد حالة عدم اليقين بشأن الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وانخفض المؤشر بنسبة 0.1% ليصل إلى 99.523.

وصرح محللون من بنك DBS في سنغافورة في تقرير بحثي بأن الدولار قد ارتفع بالتزامن مع الطلب على سندات الخزانة حتى مع تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، مما يشير على الأرجح إلى شراء الملاذ الآمن.

وكتبوا: "قد يبحث المستثمرون عن ملاذ آمن في أسهم التكنولوجيا الأمريكية، التي ظلت ضعيفة بسبب المخاوف المستمرة بشأن المبالغة في تقديرات الذكاء الاصطناعي".

وتضررت أسواق الأسهم العالمية بشدة هذا الأسبوع، حيث سجل مؤشر S&P 500 سلسلة خسائر لليوم الرابع على التوالي بسبب المخاوف بشأن تقييمات أسهم الذكاء الاصطناعي، وواصلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية خسائرها في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء. ومن المقرر أن تصدر شركة الرقائق العملاقة Nvidia نتائجها للربع الثالث في وقت لاحق من يوم الأربعاء. في ظل التراجع الحاد في الأصول عالية المخاطر، انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.4% ليصل إلى 0.6483 دولار أمريكي، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.5% ليصل إلى 0.56305 دولار أمريكي.

واستقر اليورو عند 1.1586 دولار أمريكي، مرتفعًا بنسبة 0.1% بعد أن سجل أدنى مستوى له في أسبوع خلال التداولات الأمريكية.

وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.3151 دولار أمريكي.

بيع سندات الحكومة اليابانية

سيجتمع محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، مع وزراء حكوميين رئيسيين في وقت لاحق من يوم الأربعاء، بمن فيهم وزير المالية ساتسوكي كاتاياما، في ظل تكهنات الأسواق بشأن سياسات البنك المركزي في ظل الإدارة الجديدة لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.

شهدت سندات الحكومة اليابانية (JGBs) عمليات بيع مكثفة اليوم الأربعاء، مما دفع عوائد السندات القياسية إلى أعلى مستوى لها في 17 عامًا وعوائد السندات لأجل 40 عامًا إلى مستوى قياسي جديد، مع تصاعد المخاوف بشأن حجم حزمة التحفيز التي اقترحتها تاكايتشي. مع ذلك، سار مزادٌ لسندات العشرين عامًا، الذي حظي بمتابعةٍ دقيقة، بسلاسةٍ تامة.

يشير تسعير عقود المبادلة إلى أن السوق يُرجّح بنسبة 74% أن يكون قرار بنك اليابان التالي هو تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه في 19 ديسمبر، مقابل 26% فقط لرفعها.

ارتفاعٌ حادٌّ في مطالبات البطالة الأمريكية: زاد من قلق السوق، البيانات الأولية لمطالبات البطالة الصادرة يوم الثلاثاء، والتي أظهرت ارتفاعًا حادًا في عدد الأمريكيين المستفيدين من إعانات البطالة بين منتصف سبتمبر ومنتصف أكتوبر.

قال توني سيكامور، محلل السوق في IG في سيدني: "كان هذا أول إصدارٍ للبيانات من وزارة العمل منذ أن أغلقت الحكومة الأمريكية عملياتها الفيدرالية في الأول من أكتوبر، ولم يكن الأمر رائعًا".

وأضاف أن "الاختبار الأهم" سيأتي مع تأجيل إصدار بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر يوم الخميس. يُعزز المتداولون رهاناتهم على تخفيف السياسة النقدية من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه القادم، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين في ظل الانقسام داخل البنك المركزي حول تأجيل خفض أسعار الفائدة.

وتُقدّر العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي احتمالًا ضمنيًا بنسبة 49% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 10 ديسمبر، مقارنةً باحتمال 42.4% في اليوم السابق، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME. وصرح توماس باركين، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، يوم الثلاثاء بأنه يأمل أن تُسهم البيانات القادمة والمقابلات الجارية مع المجتمع في توضيح مسار الاقتصاد. وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الثلاثاء، قائلاً: "أود أن أجعل الرجل الحالي في منصبه... لكن هناك من يُعيقني". تنتهي ولاية باول كرئيس للاحتياطي الفيدرالي في مايو. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الثلاثاء إن ترامب سيلتقي بالقائمة النهائية للمرشحين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي القادمة بعد عيد الشكر، وقد يُعلن عن اختياره قبل عيد الميلاد. أظهرت بيانات تدفقات رأس المال الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية ارتفاعًا في حيازات اليابان من سندات الخزانة الأمريكية للشهر التاسع على التوالي في سبتمبر. وظلت اليابان أكبر حائز غير أمريكي لسندات الخزانة الأمريكية، حيث بلغت حيازتها 1.189 تريليون دولار أمريكي، وهي أكبر حيازاتها منذ أغسطس 2022.