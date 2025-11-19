شركة «إكس إيه آي» التابعة لإيلون ماسك في محادثات لجمع 15 مليار دولار

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة «إكس إيه آي» الناشئة للذكاء الاصطناعي، المملوكة لإيلون ماسك، تجري محادثات متقدمة لجمع 15 مليار دولار من أسهم جديدة بتقييم 230 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن جاريد بيرشال، مدير ثروات ماسك، قد أوضح شروط جمع التمويل للمستثمرين. وأضافت الصحيفة أنه لم يتضح ما إذا كان رقم التقييم الذي شاركه بيرشال قبل التمويل أم بعده.

وقالت إكس إيه آي، فيما بدا أنه رد آلي، «أكاذيب إعلامية قديمة» رداً على طلب رويترز للتعليق. سيضاعف التقييم الجديد قيمة شركة «إكس إيه آي» البالغة 113 مليار دولار، والتي أعلن عنها عند اندماجها مع منصة التواصل الاجتماعي X التابعة لماسك في مارس. ونفى ماسك الأسبوع الماضي تقريراً لشبكة CNBC زعم أن «إكس إيه آي» جمعت 15 مليار دولار في جولة تمويل من الفئة E، مقدراً قيمة الشركة بـ 200 مليار دولار، ووصفه بأنه «كاذب». وتعمل الشركة الناشئة على توسيع نطاق مراكز بياناتها بسرعة لتدريب نماذج أكثر تقدماً، في محاولة لسد الفجوة بينها وبين ChatGPT من OpenAI وClude من Anthropic. كما تستثمر «إكس إيه آي»، التي أطلقت في يوليو 2023 كمنافسة لـ OpenAI، بكثافة في البنية التحتية، بما في ذلك العقارات في ممفيس بولاية تينيسي، من أجل حاسوبها العملاق Colossus المخطط له. وكان ماسك قد طرح سابقاً فكرة الاستعانة بتسلا لدعم «إكس إيه آي»، ووافق مساهمو تسلا على الاستثمار في الشركة الناشئة في وقت سابق من هذا الشهر، على الرغم من امتناع عدد كبير من المساهمين عن التصويت. لا يزال إقبال المستثمرين على شركات الذكاء الاصطناعي قوياً رغم التحذيرات المتزايدة من فقاعة الذكاء الاصطناعي، مدفوعة بارتفاع تقييمات الشركات وخطط الإنفاق الطموحة.