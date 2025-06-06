في صراع الأباطرة بين ترامب وماسك.. زلزال يضرب تيسلا بخسارة 140 مليار دولار

لم يدم شهر العسل طويلاً بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك، فقد انفجرت معركة طاحنة بين قطبي السلطة والمال، أدت إلى خسارة ساحقة لتيسلا تصل إلى 140 مليار دولار.

زلزال يضرب تيسلا

فقد خسرت الشركة المملوكة لإيلون ماسك أكثر من 100 مليار دولار من قيمتها السوقية في بورصة وول ستريت بعد تبادل أغنى أغنياء العالم والرئيس دونالد ترامب انتقادات علنية لاذعة.

وقرابة الساعة 19,05 بتوقيت غرينيتش، تراجع سعر سهم الشركة الى 285,41 دولارا، بخسارة قدرها 14,04 في المئة، ما أفقد الشركة أكثر من 140 مليار دولار من قيمتها السوقية.

ماسك "مجنون"

وهاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيلون ماسك ووصفه بأنه "مجنون" وهدد بإلغاء عقوده الحكومية، في الوقت الذي اندلع فيه الخلاف بين اثنين من أقوى الرجال في العالم إلى عداوة عامة شاملة وفق نيويورك تايمز.

وقال الرئيس الأميركي في المكتب البيضاوي يوم الخميس إنه يشعر "بخيبة أمل كبيرة" في ماسك بسبب انتقاده مشروع قانون الضرائب الذي وقعه، وأشار إلى أنه كان يحاول الدفاع عن مصالحه التجارية.

وفي منشور لاحق على موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي، قال ترامب إن ماسك، الذي يشعر بالغضب لأن مشروع قانون الضرائب المعروض الآن أمام مجلس الشيوخ من شأنه أن يزيد العجز الأميركي، كان "يستنزف قواه" وإنه "طلب منه مغادرة" الحكومة.

ومع تعمق الخلاف يوم الخميس، ألمح ماسك في منشور على موقع إكس إلى أن ترامب كان مرتبطًا بقضية جيفري إبستين، مضيفًا: "أتمنى لك يومًا لطيفًا، دي جي تي!"

الرئيس يكذب

وقال رئيس شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا أيضا إن الرئيس الذي دعمه بأكثر من 250 مليون دولار خلال سباق البيت الأبيض العام الماضي كان يكذب بشأن سبب معارضته لمقترحات الإنفاق الجديدة للإدارة.

وكان ترامب قد زعم أن ماسك لم يعجبه "مشروع القانون الكبير الجميل" لأنه من شأنه أن ينهي السياسات التي تفيد شركة تسلا.

وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال" بعد ظهر الخميس: "لقد سحبت منه تفويضه بشأن السيارات الكهربائية الذي أجبر الجميع على شراء السيارات الكهربائية التي لم يرغب بها أي شخص آخر (وكان يعلم منذ أشهر أنني سأفعل ذلك!)، وقد أصيب بالجنون!".

إنهاء أعمال

وأضاف ترامب، في تهديد واضح بإنهاء أعمال تجارية بقيمة مليارات الدولارات بين الحكومة الأمريكية وشركات ماسك، بما في ذلك سبيس إكس وستارلينك: "إن أسهل طريقة لتوفير المال في ميزانيتنا... هي إنهاء الدعم الحكومي والعقود التي يمنحها إيلون ماسك".

وأثارت هذه التعليقات ردا قويا من جانب ماسك، الذي امتنع حتى الآن عن انتقاد الرئيس بشكل مباشر.

وأشار رئيس شركة تسلا، الذي انسحب من السياسة في أبريل الماضي بسبب "الانتكاسات" التي تعرضت لها أعماله، إلى أنه نادم على دعم ترامب خلال انتخابات العام الماضي.

وقال: "لولا وجودي، لكان ترامب قد خسر الانتخابات، ولسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب، ولحصل الجمهوريون على 51 مقعدًا مقابل 49 مقعدًا في مجلس الشيوخ"، هذا ما نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".

انخفاض تيسلا

وانخفضت أسهم تسلا بنحو 11 في المائة بعد تصريحات ترامب، وانخفضت بنسبة 13.5 في المائة في اليوم، مما أدى إلى انخفاض السهم إلى أدنى مستوى له في شهر.

واقترح ماسك، أكبر المانحين السياسيين للولايات المتحدة، أيضًا أن يقف المشرعون الجمهوريون إلى جانبه ضد الرئيس.

وقال ماسك: ترامب لديه 3.5 سنوات متبقية كرئيس، لكنني سأبقى على قيد الحياة لأكثر من 40 عامًا"، كتب الملياردير على X. وطرح فكرة تشكيل حزب جديد.

كما رد على اقتراح ترامب بأنه عارض "مشروع القانون الكبير الجميل" لأنه ألغى الاعتمادات الضريبية للسيارات الكهربائية والطاقة النظيفة، والتي استفادت منها شركة تسلا في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة.

وقد انتشر الخلاف المتفاقم بين ترامب و"صديقه الأول" ماسك - الذي يعارض الحرب التجارية ومشروع قانون الضرائب الذي اقترحه الرئيس - في أنحاء واشنطن.

في الأسبوع الماضي، سحب ترامب ترشيح رائد الفضاء الملياردير جاريد إسحاقمان، وهو حليف وثيق لماسك، لقيادة ناسا، ظاهريًا بسبب المساهمات التي قدمها للمرشحين الديمقراطيين في الماضي.