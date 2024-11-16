3.2 ملايين مُسن في ألمانيا يواجهون خطر الفقر

يواجه نحو 2ر3 ملايين مُسن، ممن تجاوزوا 65 عاما في ألمانيا خطر الفقر، بحسب بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، التي طلبها حزب "تحالف سارا فاجنكنشت".

وبحسب البيانات، فإن عدد المسنين المهددين بالفقر في ألمانيا بلغ بالتحديد العام الماضي 245ر3 ملايين شخص، مقابل 157ر3 ملايين شخص عام 2022، وحوالي 3ر3 ملايين شخص عام 2021.

وأظهر التقييم الخاص الذي أجراه مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني لصالح الكتلة البرلمانية لحزب "تحالف سارا فاجنكنشت" أن هذه الأرقام المطلقة كانت أقل في الماضي.

ووفقا للبيانات، بلغ عدد أفراد الجيل الذي يزيد عمره عن 65 والمعرضين رسميا لخطر الفقر حوالي 4ر2 مليون فرد فقط في عام 2013.

وخلال السنوات السابقة لذلك تقلبت الأرقام حول 4ر2 مليون أو أدنى قليلا. وشملت هذه الفئة من يقل دخله بعد الإعانات الاجتماعية عن 60% من متوسط الدخل في ألمانيا.

وتحدثت مؤسِسة الحزب فاجنكنشت عن "زيادة كبيرة في الفقر بين كبار السن" في ألمانيا.

ومع ذلك، ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أيضا أن عدد كبار السن في ألمانيا آخذ في الازدياد، حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق بشكل ملحوظ منذ عام 1991 من 12 مليونا إلى 7ر18 مليونا في عام 2022، كما أشار مكتب الإحصاء الاتحادي في موضع آخر.

وأوضح المكتب أيضا أن فئة كبار السن فوق 65 عاما صارت تشكل نسبة أكبر من السكان في ضوء تراجع مجموعات المواليد الأصغر سنا.

واتهمت فاجنكنشت الحكومة الألمانية بالفشل في سياسة التقاعد بسبب العدد المطلق المتزايد لكبار السن المعرضين لخطر الفقر.

وقالت فاجنكنشت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "الفقر في سن الشيخوخة يطول الآن حتى الطبقة المتوسطة"، مضيفة أنه لم يكن لدى المستشار أولاف شولتس المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي ولا حتى منافسه فريدريش ميرتس من الحزب المسيحي الديمقراطي ردا على هذا الأمر.

وفي المقابل، أوضحت فاجنكنشت في ضوء الانتخابات المبكرة المقررة في فبراير المقبل أن توفير معاشات جيدة للمسنين من القضايا الرئيسية التي يهتم بها حزبها.