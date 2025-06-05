الذهب يرتفع مستفيداً من بيانات أمريكية ضعيفة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مستفيدة من بيانات اقتصادية أمريكية جاءت أضعف من المتوقع حفزت الطلب على أصول الملاذ الآمن، في حين يقيم المتعاملون استمرار حالة الضبابية الاقتصادية والسياسية عالميا.

بحلول الساعة 00.07 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3377.79 دولارا للأوقية (الأونصة). كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3401.20 دولار.

وأظهر تقرير التوظيف الذي تصدره مؤسسة إيه.دي.بي للأبحاث أن أرباب العمل في القطاع الخاص الأمريكي وظفوا في مايو أقل عدد من العاملين في أكثر من عامين، فيما يرتقب المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية غدا الجمعة للحصول على مزيد من مؤشرات سوق العمل.

وانكمش قطاع الخدمات الأمريكي في مايو للمرة الأولى منذ عام تقريبا إذ واجهت الشركات ارتفاع تكاليف المدخلات وسط مخاوف متزايدة من الركود التضخمي.

واكتسب الذهب دعما بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي عن تباطؤ النشاط الاقتصادي الأمريكي، وعزا ذلك إلى ارتفاع التكاليف والأسعار مدفوعا بزيادة معدلات الرسوم الجمركية منذ الاجتماع الماضي حول السياسة النقدية.

وتلقى المعدن النفيس دعما إضافيا بعد أن حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمس الأربعاء على خفض أسعار الفائدة، مشيرا إلى تباطؤ نمو الوظائف الذي أبرزه تقرير التوظيف الصادر عن إيه.دي.بي.

ودخلت تعريفات جمركية باهظة على واردات الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ مع سعي إدارة ترامب للحصول على "أفضل العروض" من الشركاء التجاريين لتجنب المزيد من الرسوم المقررة في يوليو تموز.

ووصف ترامب الرئيس الصيني شي جين بينغ بأنه "من الصعب للغاية إبرام اتفاق معه"، مما يسلط الضوء على التوترات قبل مكالمة طال انتظارها بين الزعيمين هذا الأسبوع.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 34.50 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1090.81 دولارا، بينما تراجع 0.2 بالمئة إلى 998.70 دولارا.