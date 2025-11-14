دعوة إلى إنشاء هيئة دولية مستقلة بشأن التفاوت في الدخل والثروة

دعا المئات من كبار الاقتصاديين وخبراء آخرين، بمن فيهم وزيرة الخزانة الأمريكية السابقة جانيت يلين، اليوم الجمعة، العالم إلى إنشاء هيئة دولية مستقلة بشأن التفاوت في الدخل والثروة.

وجاءت هذه الدعوة في رسالة مفتوحة قبل قمة مجموعة العشرين (جي 20) في جنوب أفريقيا المقررة في 22و 23 نوفمبر، حيث من المقرر تقديم تقرير حول التفاوت العالمي يرأسه الخبير الاقتصادي الأمريكي الحائز على جائزة نوبل جوزيف ستيجليتز إلى قادة العالم.

وذكر التقرير، الذي صدر الشهر الجاري، أن العالم يواجه حالة طوارئ من عدم المساواة بالإضافة إلى حالة طوارئ مناخية، مما يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات السياسية والصراعات، و"تضاؤل الثقة في الديمقراطية".

وذكر التقرير إنه في الفترة ما بين 2000 و 2024، استحوذ أغنى 1% على 41% من إجمالي الثروة الجديدة التي تم خلقها في العالم. وفي الوقت نفسه، يواجه الآن واحد من كل أربعة أشخاص على مستوى العالم - حوالي 3ر2 مليار شخص - انعداما متوسطا أو شديدا للأمن الغذائي، مما يعني أنهم يتخطون وجبات الطعام بانتظام. وذكر التقرير أن هذا العدد زاد بمقدار 335 مليون شخص منذ عام 2019.

وأوصى التقرير بإنشاء هيئة دولية جديدة معنية بعدم المساواة لتقديم المشورة للحكومات حول كيفية معالجة هذه القضية بنفس الطريقة التي يعمل بها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (أي بي سي سي) المعين من قبل الأمم المتحدة للمساعدة في تطوير السياسات المناخية.