الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر

يتجه الدولار اليوم الجمعة لتسجيل أفضل أداء أسبوعي فيأكثر من شهر بدعم من توقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزيالأمريكي) أسعار الفائدة بشكل أقل وتقديرات بأن سياسات دونالد ترامب قد تزيد منالتضخم عندما يتولى منصبه في يناير.

ويحوم الدولار قرب أعلى مستوى في عام مقابل سلة منالعملات عند 106.88 ويمضي لتحقيق مكسب أسبوعي 1.8 بالمئة فيما سيكون أفضل أداء لهمنذ سبتمبر.

ويتجه اليورو من جانبه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في سبعةأشهر بهبوط بواقع 1.75 بالمئة. ووصلت العملة الأوروبية الموحدة في أحدث التداولاتإلى 1.0530 دولار لتظل قرب أدنى مستوى لها في عام والذي سجلته في الجلسة السابقة.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.02 بالمئة إلى 1.2666 دولارويتجه لخسارة أسبوعية باثنين في المئة بما يمثل أكبر تراجع أسبوعي له منذ ينايركانون الثاني 2023.

وقال رئيس المركزي الأمريكي جيروم باول أمس الخميس إنالبنك ليس بحاجة إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة، وأرجع هذا لاستمرار النموالاقتصادي وقوة سوق العمل.

وتفاعل متعاملون مع تصريحاته بتقليص رهاناتهم على وتيرةوحجم تخفيضات أسعار الفائدة. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فقد انخفضتالرهانات على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل إلى 48.3 بالمئةفقط من 82.5 بالمئة قبل يوم.

ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة وتشديدقوانين الهجرة في ظل إدارة الرئيس المنتخب ترامب إلى زيادة التضخم، مما قد يؤديإلى إبطاء دورة التيسير النقدي في الأجل الأبعد.

وفي مقابل الدولار القوي، عاد الين إلى دائرة الضوء مرةأخرى وواصل تراجعه لمستوى سبق أن تطلب تدخل السلطات اليابانية.

وانخفض الين 0.2 بالمئة أمام الدولار إلى 156.57 ينا،ويتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي 2.5 بالمئة.

كما هبط الدولار الأسترالي 0.06 بالمئة إلى 0.6450 دولارويتجه لتراجع بأكثر من اثنين بالمئة خلال الأسبوع في أسوأ أداء أسبوعي له في أربعةأشهر.

ويمضي كذلك الدولار النيوزيلندي لتسجيل تراجع أسبوعيباثنين في المئة. وانخفض في أحدث التداولات 0.05 بالمئة إلى 0.5846 دولار ليظلقريبا من أدنى مستوى له في عام.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، تراجعت بتكوين لما دون 90ألف دولار وسط إقبال بعض المستثمرين على جني الأرباح بعد أداء مميز.