انخفاض مخزونات النفط الأمريكية بـ 770 ألف برميل

أظهرت بيانات معهد البترول، أن مخزونات النفط الأمريكية انخفضت بمقدار 770 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، مع هبوط المخزونات في مركز تسليم "كوشينغ" -أكبر مركز تخزين في الولايات المتحدة- بمقدار 1.9 مليون برميل.

وأوضح المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين ارتفعت 312 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في 8 نوفمبر، فيما صعد مخزون المقطرات -يشمل الديزل وزيت التدفئة- بنحو 1.14 مليون برميل.

وعند تسوية تعاملات الأربعاء، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير 2025 بنسبة 0.55% أو 39 سنتًا إلى 72.28 دولارا للبرميل.

فيما زادت أسعار العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.45% أو 31 سنتًا عند 68.43 دولارا للبرميل.