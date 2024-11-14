كم سنة يستغرق الوصول إلى مستوى ثروة إيلون ماسك؟

إيلون ماسك هو أغنى شخص في العالم، وفقًا لمؤشر بلومبرغ، وبعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، اقترب قطب التكنولوجيا من تحطيم رقمه القياسي في الثروة البالغ (340 مليار دولار في عام 2021) بعد ارتفاع أسهم تسلا.

وربح ماسك ما يقرب من 21 مليار دولار يوم الاثنين فقط، حيث قفزت أسهم تسلا بنسبة 9 في المائة، مما رفع صافي ثروته إلى 335 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات. إذن كم من الوقت سيستغرق الشخص الذي يتقاضى راتبًا للوصول إلى مستويات ثروة ماسك؟

وفقًا لمجلة فوربس، يبلغ متوسط الراتب السنوي في الولايات المتحدة 59428 دولارًا، ووفقا لذلك يحتاج أي موظف يتقاضى هذا الراتب أكثر من ثلاثة ملايين عام حتى يجمع ثروة السيد ماسك من خلال العمل في وظيفة منتظمة، وفقًا لـ Statista.

تزعم دراسة أجريت على السكان العاملين في المملكة المتحدة أن الشخص العادي سيستغرق 17 أسبوعًا لكسب ما يكسبه مؤسس شركة تسلا والرئيس التنفيذي لها في خمس دقائق.

تم إجراء البحث بواسطة أداة النمذجة الرياضية Gigacalculator.com التي درست أرباح أعلى 10 مسؤولين أجراً وفقًا لمؤشر أجور الرئيس التنفيذي لشركة بلومبرغ، وقارنتها بالراتب الكامل للبريطاني المتوسط الذي يبلغ 35423 جنيهًا إسترلينيًا سنويا.

في يونيو، صوت مساهمو شركة تسلا لصالح استعادة خطة أجور ماسك لمدة 10 سنوات بقيمة 45 مليار دولار.

في سبتمبر، ذكر تقرير جديد من أكاديمية إنفورما كونيكت، وهي مجموعة تتعقب الثروات، أن ماسك في طريقه ليصبح أول تريليونير في العالم بحلول عام 2027. وذكر التقرير أيضًا أن ثروة الملياردير كانت تنمو بمعدل سنوي متوسط يبلغ 110 في المائة.

من حيث أرباحه من الأصول، تأتي ثروة ماسك في المقام الأول من حصصه في شركات مختلفة مثل تسلا وسبيس إكس وإكس (تويتر سابقًا) وشركة بورينغ.

ولد ماسك في بريتوريا بجنوب إفريقيا، وأظهر مواهبه في ريادة الأعمال في وقت مبكر، حيث كان يذهب من باب إلى باب مع شقيقه لبيع بيض عيد الفصح المصنوع منزليًا من الشوكولاتة. ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية، فقد طور أول لعبة كمبيوتر له في سن الثانية عشرة.

ترك ماسك جامعة ستانفورد وأسس شركتين ناشئتين في مجال التكنولوجيا خلال "طفرة الدوت كوم" في التسعينات، اشترت شركة إيباي شركته المصرفية عبر الإنترنت التي أصبحت في النهاية باي بال مقابل 1.5 مليار دولار في عام 2002.