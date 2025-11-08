تغيير مفاجئ في قواعد السفر.. لا تضع هذا الجهاز في حقيبتك

بدأت عدة شركات طيران عالمية، وعلى رأسها شركات الطيران التايوانية EVA Air وUNI Air وTigerair، فرض قيود صارمة على حمل سماعات الأذن اللاسلكية (بلوتوث) في الحقائب المسجلة، وذلك ضمن إجراءات السلامة المتزايدة المتعلقة بمخاطر البطاريات المحمولة.

وأكدت الشركات أن السماعات اللاسلكية، بما في ذلك سماعات Apple AirPods، تحتوي على بطاريات ليثيوم أيون تُشحن بشكل مستمر أثناء وجودها داخل علبتها، ما قد يؤدي إلى مخاطر حريق إذا حدث قصور كهربائي، وبناءً عليه، أصبح من الضروري حمل هذه الأجهزة داخل حقائب اليد بدلاً من الحقائب المسجلة، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

وقالت شركة تايجر اير في بيان رسمي: «نظرا لاعتبارات السلامة الجوية، يمكن حمل الأجهزة الإلكترونية المحمولة مثل صناديق شحن السماعات والمراوح الكهربائية المحمولة التي تحتوي على بطاريات ليثيوم أيون فقط في شكل يدوي أو في حقائب اليد على متن الطائرة».

كما أصدرت شركة الخطوط الجوية التايوانية UNI Air بيانا مماثلا أكدت فيه: «تصنف سماعات البلوتوث وعلب شحنها كأجهزة إلكترونية محمولة (PED). لأسباب تتعلق بالسلامة، لا يُسمح بها في الحقائب المسجلة ويجب حملها في حقيبة اليد فقط».

ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الحوادث المتعلقة بحرائق على متن الطائرات نتيجة البنوك المحمولة التالفة، مما دفع الهيئات المعنية إلى إعادة تقييم كيفية استخدام وتخزين الأجهزة المزودة ببطاريات ليثيوم داخل مقصورات الطائرات.

ولم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، إذ اتخذت هيئة الطيران النيوزيلندية خطوة إضافية بحظر السماعات اللاسلكية في الحقائب المسجلة، معتبرة أن علبة الشحن تُعد شكلاً من أشكال البنك المحمول.

وفي المقابل، تقول الهيئة البريطانية للطيران المدني (CAA) إن السماعات وبنوك الطاقة المحمولة مسموح بها في المقصورات، لكنها تنصح بعدم وضعها في الحقائب المسجلة.

ويُنصح المسافرون دائما بالتحقق من قواعد كل شركة طيران قبل السفر، إذ يختلف الأمر حسب حجم بطارية الليثيوم. عادةً ما يُسمح بدخول الشواحن المحمولة إلى المقصورة إذا لم تتجاوز سعتها 100 واط/ساعة (Wh)، ويجب أن تكون السعة واضحة على الجهاز.

وتأتي هذه الإجراءات بعد تحذيرات سابقة للمسافرين حول قاعدة مطار مهمّة تتعلق بالهواتف المحمولة، إذ يمكن مصادرة أي جهاز لا يعمل عند طلب تشغيله قبل المرور عبر نقاط التفتيش الأمنية.

وأكدت GOV.UK: «تأكد من شحن أجهزتك الإلكترونية قبل السفر. إذا لم يتمكن جهازك من التشغيل عند الطلب، فلن يُسمح لك بأخذه على متن الطائرة».

وتشير المصادر إلى أن شركات الطيران تسمح بحمل الأجهزة الإلكترونية الأساسية مثل الهواتف المحمولة والحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية داخل الحقائب المحمولة، مع التأكيد على شحنها بالكامل قبل المرور عبر الأمن. فالالتزام بهذه الإجراءات يضمن سلامة الركاب ويقلل من مخاطر الحرائق الناتجة عن البطاريات.

مع تزايد الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية المحمولة، تصبح هذه القواعد الجديدة ضرورية للحفاظ على سلامة الرحلات الجوية ومنع وقوع حوادث قد تكون كارثية على متن الطائرة.