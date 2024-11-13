ارتفاع طفيف للذهب مع تركيز المتداولين على بيانات التضخم الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على صفقات منخفضة السعر بعد التراجع الحاد في الجلسة السابقة، بينما تحول الاهتمام إلى بيانات التضخم الأمريكية، التي قد تلقي الضوء على مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة، إلى 2610.99 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ 20 سبتمبر أمس الثلاثاء. كما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 بالمئة إلى 2617.20 دولار.

وقال كبير المحللين في منطقة آسيا والمحيط الهادئلدى "أواندا"، كيلفين وونغ: "هناك حالياً بعض عمليات الشراءالمدفوعة بالبحث عن صفقات مناسبة بعد أن انخفضت الأسعار إلى ما دون مستوى 2,600دولار. شهدت الجلسات الأخيرة تأثيراً سلبياً على الذهب بسبب قوة الدولار، نتيجة لتوقعات بسياسات تضخمية قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تقليل وتيرة خفض الفائدة".

ويتوقع المتداولون حالياً فرصة بنسبة 60.3% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي لشهر ديسمبر، منخفضة عن 77.3% قبل أسبوع، وفقاً لأداة "فيد واتش" التابعة لمجموعة CME.

يعتبر الذهب ملاذاً ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعارالفائدة يضعف جاذبيته لأنه لا يحقق فائدة للمستثمرين.

ويركز السوق الآن على بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في الولايات المتحدة، المقرر صدورها في الساعة 1330 بتوقيت غرينتش. وتشمل البيانات الأخرى المنتظرة هذا الأسبوع مؤشر أسعار المنتجين (PPI) وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية يوم الخميس وبيانات مبيعات التجزئة يوم الجمعة.

وأضاف وونغ: "إذا أظهرت أرقام مؤشر أسعارالمستهلك والمنتجين أن التضخم لا يزال تحت السيطرة إلى حد كبير، فقد يشهد الذهب ارتفاعاً نحو مستوى 2,650 دولاراً".

كما يراقب المستثمرون تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومسؤولين آخرين من البنك المركزي الأمريكي.

وأفاد مسؤولان في الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس أن معدل السياسة النقدية للبنك المركزي لا يزال يشكل عبئاً على سوق العمل القوي وعلى التضخم الذي لا يزال أعلى من المستهدف البالغ 2%.

وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.7% إلى 30.91 دولار للأونصة بعد أن سجل أدنى مستوى له في شهر خلال الجلسة السابقة. وأضاف البلاتين 0.5% ليصل إلى 952.80 دولاراً، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.7% إلى 951.13 دولاراً.