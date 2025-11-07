أسرع من الصوت.. ماسك يحذر من تسونامي الذكاء الاصطناعي

حذر إيلون ماسك من أن تسونامي الذكاء الاصطناعي الأسرع من الصوت قد يقضي على الوظائف المكتبية بوتيرة متسارعة وغير مسبوقة، في حين تشير تحذيراته إلى موجة تغيّر تقني هائلة قادرة على إعادة رسم خريطة سوق العمل، حاملة معها تحديات وفرصًا جديدة على حد سواء.

وفي حديثه الأخير مع بودكاست جو روغان، أضاف ماسك: "أعتقد أنه سيكون هناك طلب كبير على الوظائف، لكن ليس بالضرورة نفس الوظائف. هذه العملية مستمرة منذ فترة طويلة عبر التاريخ الحديث"، وفقا لـ "businessinsider ".

ويشير الرئيس التنفيذي لشركة xAI إلى أن الذكاء الاصطناعي بدأ بالفعل في استبدال الوظائف المكتبية المعتمدة على التكنولوجيا الرقمية، ومن المتوقع أن يستمر في استبدالها بسرعة متزايدة. وأضاف: "هذا يحدث فحسب، وكما قلتُ، الذكاء الاصطناعي أشبه بتسونامي أسرع من الصوت".

مع ذلك، ليس كل شيء مهددا فورا. وأوضح ماسك، مثل معظم الاقتصاديين الذين درسوا هذا المجال، أن الوظائف التي تتطلب جهدا بدنيا أو تفاعلا بشريا ستظل قائمة لفترة أطول، مثل الطهي والزراعة وأي عمل مادي.

وأضاف: "لكن أي وظيفة رقمية، أي شخص يعمل على جهاز كمبيوتر، سيسيطر الذكاء الاصطناعي عليها بسرعة البرق".

ورغم ذلك، يبدو ماسك متفائلًا بشأن الفوائد طويلة الأجل للذكاء الاصطناعي، وفي السيناريو الأكثر إيجابية، يرى ماسك أن الثروة ستكون متاحة للجميع تقريبا، ما يؤدي إلى "دخل عالمي مرتفع".

وقال: "في نهاية المطاف، سيصبح العمل اختياريا، إذ ستتوفر الروبوتات إلى جانب الذكاء الاصطناعي. وفي سيناريو معتدل، سنحصل على دخل مرتفع شامل، أي أن أي شخص يمكنه الحصول على أي منتجات أو خدمات يريدها، لكن سيكون هناك الكثير من الصدمات والاضطرابات على طول الطريق".

وتتمثل النقطة الأخيرة حول "الصدمة والاضطراب" في جوهر النقاش الدائر حول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. وفي وقت سابق، صرح داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، أن الذكاء الاصطناعي قد يقضي على نحو نصف الوظائف الإدارية المبتدئة خلال السنوات الخمس المقبلة، بينما شكك قادة تقنيون آخرون، بمن فيهم سام ألتمان من شركة أوبن إيه آي، في هذا التقدير.

ورغم المخاطر، وصف ماسك تصوره المثالي للمستقبل،مشيرا إلى أن الناس، دون الحاجة للقلق بشأن العمل، سيكونون قادرين على قضاء أيامهم في ما يحلو لهم.

وأضاف: "ليس كل طريق صالح، لكنني أعتقد أنه إذا دفعنا هذا المسار نحو البحث عن الحقيقة والفضول إلى أقصى حد، فإن الذكاء الاصطناعي سيرغب في رعاية البشرية، لأنه يجدنا مثيرين للاهتمام".