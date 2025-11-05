أسواق الأسهم الآسيوية تتراجع مع ابتعاد المستثمرين عن أسهم التكنولوجيا

شهدت الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء أشد انخفاض لها منذ أشهر، مدفوعة بهبوط بنسبة 6% في كوريا الجنوبية، حيث ابتعد المستثمرون عن أسهم التكنولوجيا المحمومة بسبب مخاوف بشأن التقييم، على الرغم من أن معظم الأسواق قلصت خسائرها لاحقاً. وانخفض مؤشر MSCI لأسهم الأسواق الناشئة في آسيا، وهانج سانج المؤشر الأوسع نطاقاً الذي يتتبع أسهم آسيا باستثناء اليابان، بأكثر من 1%، في أسوأ انخفاض يومي لهما منذ اضطرابات التعريفات الجمركية في أوائل أبريل.

تراجعت الأسهم بعد أن شكك الرئيسان التنفيذيان لمورغان ستانلي وغولدمان ساكس في إمكانية استدامة الارتفاع الأخير المدفوع بالذكاء الاصطناعي والتقييمات القياسية. وتضررت الأسواق الإقليمية بشدة في بداية يوم الأربعاء، حيث شهد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي أكبر انخفاض يومي له منذ أغسطس من العام الماضي قبل أن يغلق فوق مستوى 4000 نقطة الرئيسي بقليل.

وارتفع مؤشر كوسبي بنسبة مذهلة بلغت 80% منذ أبريل، مع تحقيق أكثر من ثلث هذه المكاسب الشهر الماضي. وارتفعت أسهم شركة سامسونج للإلكترونيات المصنعة للرقائق بنسبة 90% هذا العام، بينما تضاعفت أسهم نظيرتها إس كيه هاينكس بأكثر من ثلاثة أضعاف.

وقد رسخت هذه المكاسب مكانة المؤشر بين أفضل أسواق الأسهم أداءً عالمياً هذا العام. وارتفع مؤشر تايوان القياسي بنسبة 20% هذا العام، مدفوعاً في الغالب بارتفاع أسهم شركة تي إس إم سي بنسبة 40%. لكن الأمور وصلت إلى ذروتها يوم الأربعاء، حيث أدى الحذر من ارتفاع حاد، وتقييمات مبالغ فيها، وإعادة تقييم تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي، وحذر كبار مسؤولي وول ستريت، إلى أكبر موجة بيع منذ أشهر.

وصرح طارق هورشاني، رئيس قسم التداول في قسم الوساطة المالية في مايبانك للأوراق المالية: «هذا ليس انهياراً شاملاً للسوق، بل هو إعادة تقييم سليمة للقطاعات التي شهدت ارتفاعاً حاداً».

وأضاف: «في حين أن المعنويات على المدى القصير قد تظل هشة، نتوقع استقرار السوق مع عودة الأرباح إلى طبيعتها وتحسن الرؤية الكلية، خصوصاً إذا وفرت توجيهات أسعار الفائدة الأمريكية أو الطلب الصيني خلفية أوضح». يوم الأربعاء، انخفض مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 6.2% ليهبط دون مستوى 4000 نقطة، وهو المستوى النفسي المهم، مسجلاً أسوأ انخفاض يومي له منذ أغسطس من العام الماضي.

وأنهى المؤشر القياسي الجلسة بانخفاض بنسبة 2.9%.

وواصل الوون الكوري الجنوبي خسائره، حيث انخفض بنسبة 0.7% ليصل إلى أدنى مستوى له منذ منتصف أبريل. وتراجعت أسهم تايوان بنسبة 2.6% مسجلة أكبر انخفاض لها في ثلاثة أسابيع. تراجع الدولار للجلسة السادسة على التوالي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أوائل مايو.

في جنوب شرق آسيا، انخفض مؤشر فوتسي ستريتس تايمز السنغافوري بأكثر من 1%، بينما خسر مؤشر كوالالمبور الدولي الماليزي 0.6%. وتراجعت أسهم الفلبين بنسبة 1.8%. وشهدت معظم أسواق العملات في المنطقة تراجعاً ملحوظاً مقابل الدولار الأمريكي المستقر. وخسر البيزو الفلبيني 0.5%، وانخفضت الروبية الإندونيسية بنسبة 0.2%، ليستمرا في التداول حول أدنى مستوى لهما في ستة أسابيع.