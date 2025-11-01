100 فندق ومنتجع و20 شركة تتنافس في مسابقة برأس الخيمة

تستعد مجموعة فنادق ومنتجعات بن ماجد في رأس الخيمة، بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، لإطلاق النسخة الثانية من المسابقة الوطنية لأبطال الشاطئ للإنقاذ، يوك 3 نوفمبر 2025، بالتزامن مع احتفالات الإمارات بيوم العلم، وستقام الفعالية على مرافق فندق وشاطئ بن ماجد والمخيم السياحي لونغ بيتش كامبغراوند.

وتشهد نسخة هذا العام مشاركة غير مسبوقة تضم أكثر من 100 فندق ومنتجع سياحي من مختلف إمارات الدولة، إلى جانب 20 شركة وطنية مختصة بالإنقاذ، ومشاركة فرق حكومية ومؤسسات صحية، ما يعكس النمو السريع للمسابقة وأهميتها في تطوير مهارات فرق الإنقاذ ورفع الوعي المجتمعي بمعايير السلامة على الشواطئ والمرافق المائية.

وقال أشرف صالح، المدير العام لفنادق ومنتجعات بن ماجد في رأس الخيمة، إن النسخة الأولى من المسابقة، التي أُقيمت في مايو الماضي، شهدت مشاركة 38 فريقاً من فنادق الدولة وأكثر من 14 شركة إنقاذ، مع دعم من شرطة رأس الخيمة التي وفرت فرق إنقاذ بحرية ومعدات حديثة، ومن مستشفى رأس الخيمة الذي قدم خدمات طبية مجانية للمشاركين، إضافة إلى حضور خبراء دوليين معتمدين من الاتحاد الدولي للإنقاذ.

وأشار إلى أن المبادرة انطلقت عام 2023 كمنافسة داخلية بين منقذي المجموعة، قبل أن تتوسع لتصبح فعالية وطنية رائدة، مؤكداً أن الهدف هو تعزيز الوعي بالسلامة المائية وخلق بيئة سياحية آمنة ومستدامة في الدولة، مؤكداً أن الفعالية جاءت بمبادرة من طارق محمد، مدير الفعالية ومدير الأنشطة الترفيهية في المجموعة، الحاصل على جائزة رأس الخيمة للريادة في الضيافة لعام 2025، والمدرب الدولي المعتمد في الإنقاذ والإسعافات الأولية وصاحب خبرة تتجاوز 20 عاماً، وقد لعب دوراً محورياً في تطوير المبادرة وتحويلها إلى حدث وطني واسع المشاركة.

وأضاف: تتضمن النسخة الثانية ورش عمل متخصصة في الإسعافات الأولية والإنقاذ البحري، وتحديات تنافسية بين الفرق، وأنشطة تعليمية وترفيهية للعائلات والأطفال، إلى جانب رفع علم الإمارات من قبل المشاركين احتفاءً بيوم العلم وتكريم الفرق الفائزة في نهاية الفعالية.

من جهته، أكد طارق محمد مدير الفعالية ومدير الأنشطة الترفيهية بالمجموعة، وصاحب خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجال الإنقاذ، لتوسيع نطاق المسابقة في السنوات المقبلة لتصبح حدثاً دولياً، مشيراً إلى مشاركة عدد من الجهات الحكومية أبرزها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ومستشفى صقر ومستشفى رأس الخيمة، إضافة إلى خبراء دوليين متخصصين في الإنقاذ والسلامة المائية.