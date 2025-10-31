انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا

جاء في تقديرات خبراء اقتصاد أمس الخميس أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض الأسبوع الماضي على الرغم من أن فرص العمل الجديدة لمن جرى تسريحهم ظلت نادرة وسط إحجام الشركات عن زيادة التوظيف.

وبحسب تقديرات بنك جيه.بي مورجان، تراجعت طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية المقدمة لأول مرة في الأسبوع المنتهي في 25 أكتوبر إلى 219 ألف طلب في ضوء العوامل الموسمية من 232 ألفا في الأسبوع السابق.

وجاءت تقديرات صادرة عن جولدمان ساكس ونيشن وايد في هذا النطاق.

ولم تتوفر بيانات الطلبات بالنسبة لأريزونا وماساتشوستس وواشنطن العاصمة. ووضع الاقتصاديون تقديرات للمناطق الثلاث تماشيا مع حسابات وزارة العمل عادة عندما لا تتوفر البيانات.

وعلى الرغم من امتداد الإغلاق الحكومي لشهر تقريبا، فإن الولايات تواصل جمع بيانات الطلبات وتقديمها إلى وزارة العمل.

ويحلل خبراء الاقتصاد البيانات ويطبقون عوامل التعديل الموسمية التي نشرتها الحكومة في وقت سابق من هذا العام لإجراء تقديرات الطلبات الأسبوعية.

وتشير الطلبات عند المستويات المقدرة الحالية إلى أن سوق العمل لا تزال مستقرة وستقلص توقعات إجراء خفض آخر لأسعار الفائدة.

وقال أورين كلاتشكين الخبير الاقتصادي لدى نيشن وايد "سيعزز ذلك وجهة نظر أولئك الذين يعتقدون أن خفضا آخر في أسعار الفائدة ليس ضروريا في ديسمبر... يظهر تراجع الطلبات استمرار المرونة الاقتصادية".

وخفض البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75 بالمئة وأربعة بالمئة.