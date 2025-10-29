الذكاء الاصطناعي يصنع مليارات جديدة.. قفزات قياسية بثروات أغنى 10 أشخاص في العالم

شهدت ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم ارتفاعا غير مسبوق هذا العام، حيث أضافوا نحو 523 مليار دولار إلى صافي ممتلكاتهم، وفقاً لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.

وبلغ إجمالي ثرواتهم نحو 2.5 تريليون دولار، متجاوزة قيمة شركة أمازون بالكامل التي تحقق مبيعات سنوية تزيد عن 600 مليار دولار وتوظف أكثر من 1.5 مليون شخص.

يعكس هذا الرقم الضخم كيف أن الأثرياء الفائقين يزدادون ثراءً مع تزايد الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي الذي أصبح محركا رئيسيا للثروة العالمية.

للمقارنة، فإن قيم شركات كبرى مثل ماستركارد، إكسون موبيل، ونتفليكس تقل عن هذا الرقم، حيث كانت قيمتها السوقية بين 460 و520 مليار دولار عند إغلاق السوق يوم الاثنين الماضي.

وبحسب تقرير لموقع «بيزنس إنسايدر» فقد سجل لاري إليسون، المؤسس المشارك لشركة أوراكل للبرمجيات، أكبر مكسب هذا العام، حيث ارتفعت ثروته بمقدار 150 مليار دولار لتصل إلى 343 مليار دولار. كما ارتفعت ثروات لاري بايج وسيرجي برين، المؤسسان لشركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، بأكثر من 60 مليار دولار منذ بداية 2025، فيما أضاف مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، الشركة المالكة لفيسبوك، وجنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة نفيديا للمعالجات الرسومية، أكثر من 50 مليار دولار إلى ثرواتهما.

وسجل كل من مايكل ديل، مؤسس شركة دل للحواسيب، وستيف بالمر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت، وإيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا للسيارات وسبايس إكس للفضاء، زيادات تتجاوز 30 مليار دولار، فيما ارتفعت ثروات برنارد أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة إل في إم إتش للسلع الفاخرة، وجيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون والرئيس التنفيذي السابق لها، بمقدار 19 مليار و11 مليار دولار على التوالي خلال أقل من 10 أشهر.

وخلال يوم واحد، أضاف هؤلاء العشرة نحو 45 مليار دولار إلى ثرواتهم المشتركة، مع صعود أسهم شركات التكنولوجيا وتراجع المخاوف التجارية، ما دفع السوق إلى مستويات قياسية.

ويعود هذا الارتفاع الضخم في الثروات إلى التفاؤل الكبير بالذكاء الاصطناعي، الذي عززته شراكات ضخمة، وعقود قياسية، وتوقعات نمو مرتفعة للغاية. فقد صعدت أسهم شركة أوراكل للبرمجيات بنسبة 70%، وشركة ألفابت، وشركة نفيديا، وشركة دل للحواسيب بنسبة تزيد عن 40%، بينما قفزت أسهم شركة ميتا وشركة مايكروسوفت بأكثر من 25%.

ويشارك جميع الأثرياء العشرة، باستثناء أرنو، في ملكية أكبر شركات الذكاء الاصطناعي، ما رفع قيمة حصصهم وزاد صافي ثرواتهم بشكل كبير، ليؤكد هيمنة الذكاء الاصطناعي على المشهد المالي العالمي.

وتتباين وجهات نظر المراقبين حول طفرة الذكاء الاصطناعي، فالبعض يعتبرها ثورة تقنية حقيقية، بينما يحذر آخرون من مضاربات مفرطة قد تؤدي إلى أزمة مالية عالمية.