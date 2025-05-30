خطوات بسيطة لتوفير الوقود والحفاظ على سيارتك

في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الوقود حول العالم، بات من الضروري على السائقين تبني عادات قيادة أكثر كفاءة للحد من الاستهلاك وتقليل الكلفة الشهرية للتنقل. وبينما يعتقد البعض أن معدل استهلاك الوقود مرتبط حصرياً بتصميم السيارة ومواصفاتها الفنية، يشير خبراء السيارات إلى أن أسلوب القيادة والصيانة يلعبان دوراً حاسماً في تحسين كفاءة الوقود.

ويقدم المختصون في هذا السياق عشر خطوات أساسية يمكن لأي سائق اتباعها لتقليل استهلاك الوقود وتحقيق وفورات ملموسة في المصروفات الشهرية وفقا لـ carfromjapan:

التسارع بسلاسة وتجنب التوقف المفاجئ

تؤدي القيادة العنيفة، بما في ذلك التسارع المفاجئ والفرملة الحادة، إلى استهلاك أكبر للوقود. وينصح الخبراء بالحفاظ على سرعة ثابتة، لا سيما عند السير على الطرق السريعة، مع الالتزام بسرعة معتدلة تقارب 80 كيلومتراً في الساعة.

عدم الضغط الشديد على دواسة البنزين

استخدام الترس غير المناسب أو الضغط الزائد على دواسة الوقود لتجنب تغيير السرعة قد يؤدي إلى زيادة غير ضرورية في الاستهلاك، خصوصاً في السيارات ذات الناقل اليدوي.

تقليل الاعتماد على مكيف الهواء

تشير التقديرات إلى أن تشغيل المكيف عند درجات حرارة منخفضة يرفع استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 15%. لذا يُفضل إيقاف تشغيله عند القيادة داخل المدينة، في حال كان الطقس مناسباً.

فحص ضغط الإطارات بانتظام

يؤدي انخفاض ضغط الهواء في الإطارات إلى زيادة مقاومة السيارة أثناء الحركة، وبالتالي ارتفاع استهلاك الوقود. وينصح بإجراء فحص دوري كل أسبوعين لضمان الضغط المثالي.

تجنب تحميل السيارة بأوزان زائدة

كلما زاد وزن السيارة، زاد المجهود المطلوب لتحريكها، ما يعني حرق مزيد من الوقود. ويوصى بإزالة أي حمولة غير ضرورية من صندوق السيارة.

الابتعاد عن القيادة خلال أوقات الذروة

الازدحام المروري لا يهدر الوقت فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى استهلاك مفرط للوقود بسبب التوقف والانطلاق المتكرر. وفي حال تعذر تجنب الزحام، يُفضل التفكير بسيارات هجينة توفر كفاءة أعلى داخل المدن.

إجراء صيانة دورية للمركبة

الحفاظ على جودة زيت المحرك وإجراء الفحوصات الدورية يسهم في تحسين كفاءة استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 4%. كما أن استبدال الحساسات التالفة، مثل حساس الأوكسجين، قد يعزز الأداء بنسبة تفوق 40%.

إزالة صناديق السقف عند عدم الحاجة

تشكل حوامل السقف مقاومة إضافية للهواء، ما يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. ويُنصح بإزالتها عند عدم استخدامها بانتظام.

إغلاق النوافذ وفتحة السقف على الطرق السريعة

فتح النوافذ أثناء القيادة بسرعة عالية يزيد من مقاومة الهواء ويؤثر سلباً على الديناميكا الهوائية للمركبة، مما ينعكس على استهلاك الوقود.

دمج المشاوير وتقليل عدد الرحلات

تشغيل السيارة من وضع بارد يتطلب كمية وقود أكبر خلال الكيلومترات الأولى، لذلك يُفضل دمج المهام والمشاوير اليومية في رحلة واحدة لتقليل الاستهلاك.

وتشير هذه الخطوات، بحسب الخبراء، إلى أن تبني عادات قيادة ذكية وصيانة منتظمة يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً في كفاءة استهلاك الوقود. في وقت يبحث فيه الكثيرون عن وسائل للتوفير، تبقى هذه النصائح البسيطة مفتاحاً عملياً للحفاظ على المال وعلى البيئة أيضاً.