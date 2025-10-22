صادرات قياسية لتايوان بفضل رقائق الذكاء الاصطناعي في سبتمبر

ارتفعت طلبيات التصدير في تايوان أكثر من المتوقع في سبتمبر، لتسجل زيادة للشهر الثامن على التوالي، حيث عوض نمو الجزيرة كمركز أساسي لصناعة الذكاء الاصطناعي المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.

قالت وزارة الشؤون الاقتصادية الصينية: إن طلبيات التصدير في سبتمبر ارتفعت بنسبة 30.5% مقارنة بالعام السابق إلى 70.22 مليار دولار، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين لزيادة قدرها 17.8%.

وأوضحت الوزارة أن المنتجات الإلكترونية ووسائل الاتصال والمعلومات، بما فيها الرقائق، كانت المحرك الرئيس لهذا النمو، مشيرة إلى أن الطلب العالمي القوي مرتبط بتسارع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقال وو منغ-تاو من معهد الأبحاث الاقتصادية في تايوان لوكالة فرانس برس: إن «العالم يعيش حالياً سباق تسلح في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تتنافس الشركات ليس فقط تكنولوجياً بل أيضاً على مستوى تأمين المخزون».

وارتفعت الصادرات التايوانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 40.2% لتبلغ 25.3 مليار دولار، وإلى دول جنوب شرق آسيا بنسبة 57.5% لتصل إلى 14.7 ملياراً، فيما زادت الشحنات إلى الصين وهونغ كونغ بنسبة 11.6% لتبلغ 12.2 مليار دولار.

وتنتج تايوان أكثر من نصف أشباه الموصلات في العالم ومعظم الرقائق المتطورة، ما جعلها في مرمى انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هدد بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الرقائق التايوانية رغم أهميتها الحيوية للاقتصاد العالمي.

وتعد شركة «تي أس أم سي» من أبرز المنتجين العالميين، وتصنع في الجزيرة أكثر الرقائق تقدماً المستخدمة في أجهزة آبل ومعدات الذكاء الاصطناعي المتطورة.

وكانت الشركة أعلنت الأسبوع الماضي أرباحاً فصلية قياسية للربع الثالث من العام، مدفوعة بالطلب المتزايد على الرقائق.