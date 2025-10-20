العالمية القابضة تعتزم تحويل «فرست وومن بنك» الباكستاني إلى بنك رقمي كلياً





قال خورام شهزاد مستشار وزير المالية الباكستاني: إن شركة «العالمية القابضة» الإماراتية التي استحوذت على حصة الأغلبية في «فرست وومن بنك ليمتد» الباكستاني تعتزم تحويله إلى بنك رقمي تجاري يعمل بالذكاء الاصطناعي بالكامل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شهزاد قوله في منشور على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: إن الشركة الإماراتية تستهدف تطبيق المعايير العالمية في إدارة المخاطر والحوكمة المؤسسية في البنك الباكستاني مع التحول إلى الخدمات المصرفية الرقمية بالكامل.

وأعلنت العالمية القابضة يوم السبت الماضي استحواذها على حصة الأغلبية في بنك «فيرست وومن بنك ليمتد» المملوك للدولة في باكستان، والموجود مقره الرئيسي في مدينة كراتشي.

ووفق بيان للشركة، جاء الاستحواذ عقب استكمال عملية خصخصة ناجحة تم تنفيذها بموجب قانون المعاملات التجارية بين الحكومات لعام 2022 في باكستان.

وتمثل هذه الصفقة أول عملية خصخصة لبنك باكستاني تنفذ في إطار مشترك بين الحكومات.

تأسس «فيرست وومن بنك ليمتد» عام 1989، كبنك تجاري متكامل وأصبح لديه 42 فرعاً في مختلف أنحاء باكستان، ويقدم البنك مجموعة من الخدمات المصرفية للأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية للشركات.

ولم يتم الإفصاح عن الحصة المستحوذ عليها في البنك، ولا قيمة الصفقة، وقالت العالمية في بيان لبورصة أبوظبي إن الصفقة تخضع للموافقات التنظيمية وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بعد استكمال الإجراءات والموافقات.