بنك آر.بي.إل الهندي يتطلع إلى نشاط إدارة الثروات بعد صفقة الإمارات دبي الوطني

قال آر. سوبرامانياكومار الرئيس التنفيذي لبنك آر.بي.إل الهندي اليوم الأحد إن البنك يرى فرصة لبدء نشاط إدارة الثروات بعد أن اشترى بنك الإمارات دبي الوطني حصة تبلغ 60% مقابل ثلاثة مليارات دولار.

وسيستثمر البنك الإماراتي 268.53 مليار روبية (3.05 مليارات دولار) في البنك الخاص من خلال إصدار تفضيلي للأسهم في الصفقة التي أعلن عنها أمس السبت، وهي أكبر عملية استحواذ خارجية في القطاع المالي الهندي.

وهذه هي أحدث صفقة في سلسلة من الصفقات العابرة للحدود في الهند هذا العام، إذ تسعى الهند إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز البنوك متوسطة الحجم في البلاد. وقبل ذلك بأشهر تحركت شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية اليابانية لشراء ما يصل إلى 25 بالمئة من بنك يس.

وقال سوبرامانياكومار في مؤتمر صحفي: «نطمح إلى أن نصبح بنكاً كبيراً بعد الاستثمار من بنك الإمارات دبي الوطني».

وقال: إن إدارة بنك آر.بي.إل ستستمر خلال الفترة الانتقالية.

قال جايديب آير، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في بنك آر.بي.إل: إن البنك يأمل في الحصول على الدفعة الأولى من التمويل في غضون خمسة إلى سبعة أشهر. وأضاف: إن الاندماج سيكون سارياً اعتباراً من أبريل، وسيكون بنك آر.بي.إل شركة مدرجة تابعة لبنك الإمارات دبي الوطني.

وتسمح الهند بالاستثمار الأجنبي بحصة 74% في البنوك الخاصة، ولكنها تحد من حصة أي مؤسسة أجنبية واحدة في البنك عند 15% ما لم تمنح الجهة المنظمة وهي بنك الاحتياطي الهندي استثناءً.

وقالت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي: إن بنك الاحتياطي الهندي أبدى بشكل غير رسمي دعمه لصفقة بنك الإمارات دبي الوطني.

وذكر آير أن من المتوقع أن يطلق بنك الإمارات دبي الوطني عرضاً مفتوحاً للحصول على أسهم إضافية من المساهمين الأفراد قبل الإصدار التفضيلي.

وقال: إن نسبة كفاية رأس مال بنك آر.بي.إل بعد الاستحواذ ستبلغ 40%.